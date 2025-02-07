Контрнаступление ВСУ: за сутки украинская армия продвинулась на 5 км вглубь Курской области, — ISW

По данным аналитиков, бойцы ВСУ заняли по меньшей мере два российских населенных пункта. Также в ISW раскрыли, какие именно подразделения РФ обороняются от натиска украинцев.

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Вооруженные силы Украины начали новое контрнаступление в Курской области и за сутки продвинулись на пять километров вглубь региона. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 февраля.

"Украинские войска начали новую серию батальонных механизированных атак в Курской области и 6 февраля продвинулись до пяти километров вглубь российских позиций к юго-востоку от Суджи", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что геолокационные кадры указывают на то, что украинская армия продвинулась на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь.

Кроме того, по данным ISW, ВСУ заняли хутор Колмаков и приселок Фансеевка Курской области.

Карта боевых действий в Курской области Фото: ISW

В то же время Министерство обороны РФ заявило, что украинские войска атаковали несколькими волнами в направлении Черкасской Конопельки и Уланок с привлечением бронетехники силами до двух механизированных батальонов, и что российские войска отбили атаку.

Один из российских военных блогеров также утверждал, что украинские силы захватили Черкасскую Конопельку, а некоторые российские источники утверждали, что украинские силы прорвались к селу Уланок или даже захватили его.

"ISW пока не видела геолокационных доказательств, которые бы позволили оценить, что украинские силы действуют в Уланке", — говорится в отчете.

В ISW также отметили, что пока не имеют оснований утверждать об активности Украины вблизи поселка Кругленькое, о чем также утверждали российские военные блогеры.

В Институте отметили, что основными силами ВС РФ, которые обороняются от украинских атак на юго-восток от Суджи сейчас являются подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады, 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), 30-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа и 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия), а также чеченские операторы беспилотных летательных аппаратов "Ахмат".

Напомним, 6 февраля росСМИ начали писать о том, что ВСУ на технике НАТО пошли в наступление на Курщине.

В этот же день офицер подтвердил контрнаступление ВСУ под Курском.