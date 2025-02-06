Бронетехника против дронов РФ: офицер подтвердил контрнаступление ВСУ под Курском, детали

Российские военные применяют БПЛА с оптоволоконным управлением, чтобы остановить продвижение бронетехники ВСУ в Курской области, написал офицер с позывным "Алекс".

Related video

Украинские военные проводят наступательные действия в Курской области и применяют при этом бронетехнику. Подразделения ВС РФ пытаются остановить продвижение, используют дроны, но этому мешает плохая погода. О событиях под Курском лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил в Telegram-канале "Офицер".

"Алекс" описал, как происходит наступление ВСУ Курской области и чем отбивается враг. По его словам, украинские военные двинулись вперед на бронетехнике. В ответ ВС РФ пытаются отвечать дронами на оптоволокне. Поскольку погода не способствует применению дронов, то с этим у россиян не все в порядке, говорится в заметке.

Также офицер сообщил, что наступление происходит на правом фланге Курского направления. Возле каких населенных пунктов начались атаки украинцев, не указано.

Наступление ВСУ под Курском — сообщение "Алекса" 6 февраля Фото: Скриншот

Наступление ВСУ под Курском — детали событий 6 февраля

Тем временем российские милитарные паблики начали писать о наступлении ВСУ под Курском 6 февраля. Направление возможного штурма — в сторону Беловского района к селу Уланок от Махновки. Расстояние между населенными пунктами — около 1-1,5 км.

Наступление ВСУ под Курском — карта по состоянию на 6 февраля Фото: DeepState

Россияне уверяют, что украинцы сели на "технику НАТО" и начали атаковать в юго-восточной части Суджанского район. Также предполагают, что в атаке ВСУ принимали участие 400 бойцов. На скриншоте, снятом, вероятно, дроном РФ, видно до десятка единиц бронетехники, которые направляются по дороге в неизвестном направлении.

Украинское командование не сообщало о новом наступлении ВСУ в Курской области. В утреннем отчете за 6 февраля указано, что на данном отрезке фронта состоялось девять атак ВС РФ, а также россияне сбросили почти 80 авиабомб и нанесли более 400 артиллерийских ударов. В одном из следующих сообщений Генштаб ВСУ суммировал текущие потери россиян под Курском: "минус" 40 тыс. солдат (из них 16 тыс. — погибшие), и 909 взятых в плен.

Фокус писал о предыдущих наступательных действиях ВСУ в Курской области, которые состоялись в начале января 2025 года. Тогда речь шла об атаках украинцев к северу и северо-востоку от Суджи. О наступлении говорилось в отчете Института изучения войны. Аналитики опубликовали скриншоты с места боев и провели геолокацию. Геолокация показала, что события происходили в центре села Новосотницкое, которое ранее контролировали ВС РФ.

Напоминаем, 5 февраля боец из подразделения "Эдельвейс" ВСУ рассказал о деталях отражения штурмов ВС РФ в Северском направлении. Также в медиа написали о подвиге двух украинских военных на Покровском направлении, которые вытащили раненого собрата с поля боя.