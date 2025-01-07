ВСУ продвинулись в трех точках в Курской области, ВС РФ атакуют в другом месте, — ISW (карта)

Украинские войска добрались до центра двух населенных пунктов в Курской области и это подтверждается видеодоказательствами. При этом российские милблогеры не могут доказать "успехи" на соседнем отрезке фронта.

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В Курской области продолжается наступление ВСУ и есть определенные успехи украинских подразделений к северо-востоку от Суджи. Кадры с места событий подтверждают появление украинцев в трех населенных пунктах, при этом командование Сил обороны пока не рапортовало о ситуации. В то же время ВС РФ атакуют на северо-запад от Суджи, уверяют, что сместили линию фронта, но подтверждений этому не отыскалось. О текущих событиях в Курской области по состоянию на 7 января рассказали на портале Института изучения войны (ISW).

Наступление ВСУ — что происходит под Курском 6 января

Аналитики подытожили публикации OSINT-аналитиков в соцсети X (Twitter), которые провели геолокацию кадров из Курской области. Геолокация показала, что бронетехника ВСУ добралась внутрь села Новосотницкого (возможные координаты 51.316935695091054, 35.42508908971238). На других кадрах — пожар после украинского удара по тайнику россиян в этом же селе в точке 51.315575, 35.448614.

Наступление ВСУ — украинская бронемашина в Курской области по состоянию Фото: ISW Наступление ВСУ — пожар в Курской области Фото: ISW

В итоге в отчете ISW указано, что ВСУ имеют тактические успехи в направлении, которое выбрали для наступления. В частности, украинцы находятся в трех точках — на южных окраинах Бердина, в центре Русского Поричного (в 5 км к западу от Бердина), в центре Новосотницкого (в 1 км к востоку).

В то же время продолжается попытка наступательных действий ВС РФ на другом отрезке Курского направления — к северо-западу от Суджи в районе села Малая Локня и соседних населенных пунктов. Геолокация подтвердила, что россияне имеют успехи у Малой Локни. С другой стороны, милблогеры уверяют об успехах в Леонидово, о продвижении в Русском Поричном, Махновке, Дмитрюковке, Новоивановке, Викторовке и Никольском: ISW не нашло реальных подтверждений этим заявлениям.

На карте, размещенной на портале аналитиков, видим два активных участка под Курском: слева — активизация ВС РФ, справа — ВСУ. Также они подытожили, что не могут точно сказать, как будут дальше разворачиваться события. Рассматривают вариант, например, что новое наступление украинцев в Курской области — это подготовка к другой операции на территории РФ или на каком-то участке фронта на востоке.

Наступление ВСУ — ситуация в Курской области по состоянию на 7 января Фото: ISW

Отметим, 6 декабря в отчете Института изучения войны проанализировали наступление ВСУ в Курской области, о котором стало известно накануне, 5 января. В частности, есть усиление боев рядом с 11 населенными пунктами вокруг Суджи. При этом аналитики Forbes подтвердили, что активизировались и ВСУ, и ВС РФ, и они не могут сказать, кто первый начал, и кто атакует в ответ на активность противника.

Напоминаем, 6 января Минобороны РФ показало кадры удара по колонне танков, а впоследствии выяснилось, что это украинцы обезвредили танки россиян.