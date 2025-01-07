ЗСУ просунулись в трьох точках в Курській області, ЗС РФ атакують в іншому місці, — ISW (карта)

Українські війська дістались до центру двох населених пунктів в Курській області і це підтверджується відеодоказами. При цьому російські мілблогери не можуть довести "успіхи" на сусідньому відтинку фронту.

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В Курській області триває наступ ЗСУ і є певні успіхи українських підрозділів на північний схід від Суджі. Кадри з місця подій підтверджують появу українців у трьох населених пунктах, при цьому командування Сил оборони поки що не рапортувало про ситуацію. Водночас ЗС РФ атакують на північний захід від Суджі, запевняють, що змістили лінію фронту, але підтверджень цьому не відшукалось. Про поточні події в Курській області станом на 7 січня розповіли на порталі Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ ЗСУ — що відбувається під Курськом 6 січня

Аналітики підсумували публікації OSINT-аналітиків в соцмережі X (Twitter), які провели геолокацію кадрів з Курської області. Геолокація показала, що бронетехніка ЗСУ дісталась всередину села Новосотницького (можливі координати 51.316935695091054, 35.42508908971238). На інших кадрах — пожежа після українського удару по схованці росіян у цьому ж селі у точці 51.315575, 35.448614.

Наступ ЗСУ - українська бронемашина в Курській області станом Фото: ISW Наступ ЗСУ - пожежа в Курській області Фото: ISW

В підсумку у звіті ISW вказано, що ЗСУ мають тактичні успіхи у напрямку, який обрали для наступу. Зокрема, українці перебувають у трьох точках — на південних околицях Бердина, в центрі Руського Порічного (за 5 км на захід від Бердина), в центрі Новосотницького (за 1 км на схід).

Водночас триває спроба наступальних дій ЗС РФ на іншому відтинку Курського напрямку — на північний захід від Суджі в районі села Мала Локня та сусідніх населених пунктів. Геолокація підтвердила, що росіяни мають успіхи біля Малої Локні. З іншого боку, мілблогери запевняють про успіхи в Леонідовому, про просування в Російському Порічному, Махнівці, Дмитрюківці, Новоіванівці, Вікторівці та Нікольському: ISW не відшукало реальних підтверджень цим заявам.

На карті, розміщеній на порталі аналітиків, бачимо дві активні ділянки під Курськом: зліва — активізація ЗС РФ, справа — ЗСУ. Також вони підсумували, що не можуть точно сказати, як будуть далі розгортатись події. Розглядають варіант, наприклад, що новий наступ українців в Курській області — це підготовка до іншої операції на території РФ або на якійсь ділянці фронту на сході.

Наступ ЗСУ - ситуація в Курській області станом на 7 січня Фото: ISW

Зазначимо, 6 грудня у звіті Інституту вивчення війни проаналізували наступ ЗСУ в Курській області, про який стало відомо напередодні, 5 січня. Зокрема, є посилення боїв поруч з 11 населеними пунктами навколо Суджі. При цьому аналітики Forbes підтвердили, що активізувались і ЗСУ, і ЗС РФ, і вони не можуть сказати, хто перший почав, і хто атакує у відповідь на активність противника.

Нагадуємо, 6 січня Міноборони РФ показало кадри удару по колоні танків, а згодом з'ясувалось, що це українці знешкодждували танки росіян.