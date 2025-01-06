ЗСУ наступають в 11 точках під Курськом, увійшли в Бердин: чому хвилюються в РФ, — ISW (карта)

В Курській області Сили оборони України, ймовірно, увійшли у село на північ від Суджі, повідомили аналітики ISW. Крім того, можливі успіхи ще мінімум у чотирьох населених пунктах.

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Українські війська почали новий наступ в Курській області і активізувались відразу на трьох ділянках фронту навколо Суджі. Для атак ЗСУ використовують механізовані підрозділи. Сили оборони просунулись поруч з селом Бердина і, ймовірно, зайшли на південну околицю населеного пункту. Про те, що особливо турбує росіян з огляду на активізацію українців, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) написали у звіті, опублікованому 5 січня.

Наступ ЗСУ — події в Курській області

Аналітики інституту вивчили серію повідомлень російських військкорів про наступ ЗСУ в Курській області. На основі дописів та відео з місця подій виділили три основні напрямки нових атак українців. Перший напрямок — на північний захід від Суджі біля села Леонідове. Другий — на північний схід від Суджі біля села Бердин. Третій — на схід від Суджі біля села Пушкарне.

У напрямку Бердина ЗСУ, ймовірно, застосували батальйон бронетехніки і начебто відбулось три хвилі атаки, ідеться у статті ISW. Російські мілітарні блогери запевняють, що українці увійшли на південні околиці населеного пункту. Крім того, під Пушкарним штурми відбулись силами одного механізованого взводу, а під Леонідовим в районі сіл Нікольське та Олександрія — силами однієї роти. До всього, у Telegram-каналі мілблогерів стверджують, що ЗСУ взяли під контроль ще чотири точки — Черкаське Порічне, Мартинівку, Михайлівку, Новосотницьке.

Наступ ЗСУ - три напрямки атак українців в Курській області 5 січня Фото: ISW

Перелічивши успіхи українців, росіяни "висловили стурбованість", зауважили аналітики. Серед іншого, є побоювання, що нинішні атаки ЗСУ — це "відволікаючи зусилля". На порталі ISW підсумували, що робити висновки про плани Сил оборони України поки що ранувато.

На карті можна позначити населені пункти в Курській області, біля яких ідуть атаки або які взяті під контроль ЗСУ згідно з аналітикою ISW. У звіті згадується 11 точок — Бердин, Новосотницьке, Леонідове, Черкаське Порічне, Мартинівка, Михайлівка, Нова Сорочина, Нікольське, Олександрія, Руська Конопелька, Пушкарне.

Наступ ЗСУ - де почались нові бої в Курській області 5 січня Фото: Google Maps

Генштаб ЗСУ на сьогодні не коментував можливий наступ України в Курській області.

Що відомо про новий наступ ЗСУ

Зазначимо, 5 січня голова офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram про новий наступ ЗСУ в Курській області. Зі слів посадовця, з лінії фронту на російській території надходять "гарні новини". Про зміни на даному напрямку також написав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Коваленко зауважив, що атака українців застала росіян зненацька.

Тим часом видання Forbes повідомило, що, ймовірно, в Курській області одночасно активізувались і ЗСУ, і ЗС РФ. У статті зауважили, що першими почали росіяни, які спробували штурмувати на північно-західному фланзі від Суджі біля Леонідового. При цьому українські військові також рушили вперед і, ймовірно, дійсно могли просунутись в району села Бердин. ЗС РФ для атаки застосували 40 бронемашин і успіхи не мали, а ЗСУ задіяли броньовані вантажівки, БМП та розміновувачі, розповіло Forbes.

Нагадуємо, 6 січня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у місті Торецьк і про успіхи росіян в атаках під Покровськом.