Не ясно, хто почав перший: Forbes описало деталі нового наступу ЗСУ під Курськом (карта)

ЗСУ могли прорватись в Курській області на відстань до трьох кілометрів, повідомило видання Forbes. При цьому на сусідньому відтинку ЗС РФ кинули у бій 40 одиниць техніки.

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Українські та російські війська ледь не одночасно почали наступ в Курській області. Росіяни застосували бронемашини, але особливих успіхів не мають. Водночас українці рушили вперед на броньованих вантажівках і БМП, проти них кинули дрони з оптоволоконним керуванням. Про можливі успіхи ЗСУ на шляху на Курськ написало видання Forbes.

Наступ ЗСУ — що відбувається в Курській області

Аналітик пояснив, що в неділю 5 січня в Курській області активізувались бойові дії і з боку ЗСУ, і з боку ЗС РФ. При цьому він не може точно сказати, хто почав перший. У статті є два припущення: що наступ ЗСУ — це відповідь на нові атаки РФ, або що це був удар на випередження.

"Цілком можливо, що один напад мав на меті зіпсувати інший, але незрозуміло, який. Важко сказати, і може пройти кілька днів, перш ніж дим розвіється, а мотиви та результати стануть очевидними", — зауважили на Forbes.

У статті також пояснюється, на яких саме ділянках почались штурмові дії.

Росіяни намагаються атакувати біля трьох населених пунктів на північо-західному фланзі — між селами Свердликового, Леонідове, Мала Локня. Орієнтовна довжина лінії зіткнень — близько 17 км. Наводяться деталі від оператора безпілотника Корпусу морської піхоти ЗСУ Крігсфоршера. Зі слів бійця, ЗС РФ кинули в атаку морпіхів 155 та 810 бригад, десантників 106 дивізії. Крім того, задіяли 40 од. бронетехніки. Російську атаку на Forbes назвали "найбільшою з часів нашого вторгнення".

Тим часом українці рушили вперед біля села Бердин на північному виступі, розповіло видання. ЗСУ застосували броньовані вантажівки, бойові машини піхоти (гусеничні, колісні), бронемашини для розмінування. Щоб зупинити наступ, ЗС РФ кинули FPV-дрони, які керуються через волоконно-оптичні кабелі і тому не збиваються засобами РЕБ.

Аналітик підсумував, що ЗСУ могли просунутись вперед на 3 км, та зауважив, що росіяни, ймовірно, отримають несподівано погані результати в Курській області.

"Незрозуміло, чи зможуть [українці] окопатися й утримати позиції, які здобули. Якщо українцям це вдасться, а у росіян буде невдача, різниця може стати несподіваною", — написало Forbes.

Деталі бойових дій під Курськом

На карті бойових дій в Курській області, створеній на порталі "Радіо Свобода", позначені ділянки, де почався наступ ЗСУ. Сині позначки — напрямки активізації українців, помаранчеві — росіян. На північному заході — наступ ЗСУ біля села Леонідове (ймовірно, у відповідь на атаки РФ). На півночі вздовж дороги Р200, яка веде на Курськ — атаки на Новочеркаське, Бердин, Новосотницьке. Орієнтовна довжина відтинку, на якому почався наступ ЗСУ — близько 13 км, тобто від Новочеркаська до Пушкарного.

Наступ ЗСУ - що відбувається в Курській області старном на 5 січня Фото: Радио Свобода

Зазначимо, перші повідомлення про активізацію ЗСУ в Курській області з'явились у суботу-неділю 4-5 січня. Про це написав, зокрема, глава офісу президента Андрій Єрмак. Якихось деталей наступу українців ні президент Володимир Зеленський, ні Генштаб ЗСУ поки що не надавали.

Нагадуємо, 6 січня аналітики DeepState розповіли про наслідки посилення штурмів росіян на Покровськ. Тим часом раніше, 3 січня, командир мінометного підрозділу повідомив про нову тактику, яку ЗС РФ застосовують під час боїв в Торецьку.