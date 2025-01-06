Не ясно, кто начал первый: Forbes описало детали нового наступления ВСУ под Курском (карта)

ВСУ могли прорваться в Курской области на расстояние до трех километров, сообщило издание Forbes. При этом на соседнем отрезке ВС РФ бросили в бой 40 единиц техники.

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Украинские и российские войска едва ли не одновременно начали наступление в Курской области. Россияне применили бронемашины, но особых успехов не добились. В то же время украинцы двинулись вперед на бронированных грузовиках и БМП, против них бросили дроны с оптоволоконным управлением. О возможных успехах ВСУ на пути на Курск написало издание Forbes.

Наступление ВСУ — что происходит в Курской области

Аналитик пояснил, что в воскресенье 5 января в Курской области активизировались боевые действия и со стороны ВСУ, и со стороны ВС РФ. При этом он не может точно сказать, кто начал первый. В статье есть два предположения: что наступление ВСУ — это ответ на новые атаки РФ, или что это был удар на опережение.

"Вполне возможно, что одно нападение имело целью испортить другое, но непонятно, какое. Трудно сказать, и может пройти несколько дней, прежде чем дым рассеется, а мотивы и результаты станут очевидными", — отметили на Forbes.

В статье также объясняется, на каких именно участках начались штурмовые действия.

Россияне пытаются атаковать возле трех населенных пунктов на северо-западном фланге — между селами Свердликово, Леонидово, Малая Локня. Ориентировочная длина линии соприкосновений — около 17 км. Приводятся детали от оператора беспилотника Корпуса морской пехоты ВСУ Кригсфоршера. По словам бойца, ВС РФ бросили в атаку морпехов 155 и 810 бригад, десантников 106 дивизии. Кроме того, задействовали 40 ед. бронетехники. Российскую атаку на Forbes назвали "крупнейшей со времен нашего вторжения".

Тем временем украинцы двинулись вперед возле села Бердин на северном выступе, рассказало издание. ВСУ применили бронированные грузовики, боевые машины пехоты (гусеничные, колесные), бронемашины для разминирования. Чтобы остановить наступление, ВС РФ бросили FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптические кабели и поэтому не сбиваются средствами РЭБ.

Аналитик подытожил, что ВСУ могли продвинуться вперед на 3 км, и отметил, что россияне, вероятно, получат неожиданно плохие результаты в Курской области.

"Непонятно, смогут ли [украинцы] окопаться и удержать позиции, которые завоевали. Если украинцам это удастся, а у россиян будет неудача, разница может стать неожиданной", — написало Forbes.

Детали боевых действий под Курском

На карте боевых действий в Курской области, созданной на портале "Радио Свобода", обозначены участки, где началось наступление ВСУ. Синие отметки — направления активизации украинцев, оранжевые — россиян. На северо-западе — наступление ВСУ возле села Леонидово (вероятно, в ответ на атаки РФ). На севере вдоль дороги Р200, ведущей на Курск — атаки на Новочеркасское, Бердин, Новосотницкое. Ориентировочная длина отрезка, на котором началось наступление ВСУ — около 13 км, то есть от Новочеркасска до Пушкарного.

Наступление ВСУ — что происходит в Курской области по состоянию на 5 января Фото: Радио Свобода

Отметим, первые сообщения об активизации ВСУ в Курской области появились в субботу-воскресенье 4-5 января. Об этом написал, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак. Каких-то деталей наступления украинцев ни президент Владимир Зеленский, ни Генштаб ВСУ пока не предоставляли.

Напоминаем, 6 января аналитики DeepState рассказали о последствиях усиления штурмов россиян на Покровск. Между тем ранее, 3 января, командир минометного подразделения сообщил о новой тактике, которую ВС РФ применяют во время боев в Торецке.