ВСУ могли захватить населенный пункт Бердин в Курской области, — росСМИ

Силам обороны Украины удалось продвинуться в Курской области и захватить хутор Бердин. ВСУ заводят новые колонны бронетехники c пехотой и стремятся расширить зону контроля, утверждают российские военкоры. Официальных данных о захвате населенного пункта не было.

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В результате нового наступления в Курской области России Вооруженные силы Украины, вероятно, захватили хутор Бердин. Об этом сообщают ряд российских Telegram-каналов.

При этом, по данным росСМИ, в частности медиа SHOT, населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

Бердин мог перейти под контроль ВСУ

Российские военкоры сообщают об активном применении ВСУ средств РЭБ в районе Бердина Курской области. Подразделения ВС РФ при этом используют БПЛА "Ланцет" и дроны на оптоволокне. ВСУ также заводят колонны бронетехники c пехотой и стремятся расширить зону контроля на этом участке.

Усиленные атаки Сил обороны Украины, по данным пропагандистов, наблюдаются со стороны Суджи на Большое Солдатское и по основной трассе из Суджи в Курск и к Курчатову. Севернее дороги на Большое Солдатское ВСУ заняли большую часть села Черкасское Поречное, пишут в Z-каналах.

В Минобороны России позднее уточнили, что ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин для остановки наступления российских войск на Курском направлении.

ВС РФ якобы нанесли поражение штурмовой группе ВСУ из двух танков, машины разграждения (для прокладки колонного пути на местности, — ред) и 12 бронированных машин с десантом в направлении Бердина.

Фокус ранее писал о начале наступления украинской армии к северо-востоку от Суджи Курской области в направлении села Большое Солдатское. Позиции ВС РФ также атаковали в селе Пушкарное на реке Конопелька.

В Офисе президента Украины позднее подтвердили начало нового наступления ВСУ в Курской области. Россия сейчас получает то, что она заслуживает, заявил глава ОП Андрей Ермак.