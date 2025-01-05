ЗСУ могли захопити населений пункт Бердин у Курській області, — росЗМІ

Силам оборони України вдалося просунутися в Курській області та захопити хутір Бердин. ЗСУ заводять нові колони бронетехніки з піхотою і прагнуть розширити зону контролю, стверджують російські воєнкори. Офіційних даних про захоплення населеного пункту не було.

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Унаслідок нового наступу в Курській області Росії Збройні сили України, ймовірно, захопили хутір Бердин. Про це повідомляють низка російських Telegram-каналів.

При цьому, за даними росЗМІ, зокрема медіа SHOT, населений пункт перебуває під контролем Збройних сил Російської Федерації.

Бердин міг перейти під контроль ЗСУ

Російські воєнкори повідомляють про активне застосування ЗСУ засобів РЕБ у районі Бердіна Курської області. Підрозділи ЗС РФ при цьому використовують БПЛА "Ланцет" і дрони на оптоволокні. ЗСУ також заводять колони бронетехніки з піхотою і прагнуть розширити зону контролю на цій ділянці.

Посилені атаки Сил оборони України, за даними пропагандистів, спостерігаються з боку Суджі на Велике Солдатське і по основній трасі з Суджі в Курськ і до Курчатова. На північ від дороги на Велике Солдатське ЗСУ зайняли більшу частину села Черкаське Порічне, пишуть у Z-каналах.

У Міноборони Росії пізніше уточнили, що ЗСУ зробили контратаку в напрямку хутора Бердін для зупинки наступу російських військ на Курському напрямку.

ЗС РФ нібито завдали поразки штурмовій групі ЗСУ з двох танків, машини розгородження (для прокладання колонного шляху на місцевості, — ред.) і 12 броньованих машин із десантом у напрямку Бердина.

Фокус раніше писав про початок наступу української армії на північний схід від Суджі Курської області в напрямку села Велике Солдатське. Позиції ЗС РФ також атакували в селі Пушкарне на річці Конопелька.

В Офісі президента України пізніше підтвердили початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Росія зараз отримує те, на що вона заслуговує, заявив глава ОП Андрій Єрмак.