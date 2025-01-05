ЗСУ могли захопити населений пункт Бердин у Курській області, — росЗМІ
Силам оборони України вдалося просунутися в Курській області та захопити хутір Бердин. ЗСУ заводять нові колони бронетехніки з піхотою і прагнуть розширити зону контролю, стверджують російські воєнкори. Офіційних даних про захоплення населеного пункту не було.
Унаслідок нового наступу в Курській області Росії Збройні сили України, ймовірно, захопили хутір Бердин. Про це повідомляють низка російських Telegram-каналів.
При цьому, за даними росЗМІ, зокрема медіа SHOT, населений пункт перебуває під контролем Збройних сил Російської Федерації.
Російські воєнкори повідомляють про активне застосування ЗСУ засобів РЕБ у районі Бердіна Курської області. Підрозділи ЗС РФ при цьому використовують БПЛА "Ланцет" і дрони на оптоволокні. ЗСУ також заводять колони бронетехніки з піхотою і прагнуть розширити зону контролю на цій ділянці.
Посилені атаки Сил оборони України, за даними пропагандистів, спостерігаються з боку Суджі на Велике Солдатське і по основній трасі з Суджі в Курськ і до Курчатова. На північ від дороги на Велике Солдатське ЗСУ зайняли більшу частину села Черкаське Порічне, пишуть у Z-каналах.
У Міноборони Росії пізніше уточнили, що ЗСУ зробили контратаку в напрямку хутора Бердін для зупинки наступу російських військ на Курському напрямку.
ЗС РФ нібито завдали поразки штурмовій групі ЗСУ з двох танків, машини розгородження (для прокладання колонного шляху на місцевості, — ред.) і 12 броньованих машин із десантом у напрямку Бердина.
Фокус раніше писав про початок наступу української армії на північний схід від Суджі Курської області в напрямку села Велике Солдатське. Позиції ЗС РФ також атакували в селі Пушкарне на річці Конопелька.
В Офісі президента України пізніше підтвердили початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Росія зараз отримує те, на що вона заслуговує, заявив глава ОП Андрій Єрмак.