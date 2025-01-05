Внезапное наступление в Курской области: в РФ сообщают о движении ВСУ к северо-востоку от Суджи

Активные бои, по утверждению экс-советника губернатора Курской области Романа Алехина, начались у села Большое Солдатское. Сейчас туда продвигаются тралы разминирования, танки и другая бронетехника. Украинское командование не подтверждало начало нового наступления.

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Украинская армия могла пойти в наступление к северо-востоку от Суджи Курской области России, в направлении села Большое Солдатское. Об этом рассказал российский волонтер, экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин.

"Судя по ситуации в районе Суджи, началось наступление противника, о котором мы говорили ранее. Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника", — заметил он.

Район атаки в Курской области ВСУ плотно накрыли средствами РЭБ

По данным Алехина, в наступлении задействованы тралы разминирования, танки и другая бронетехника. Район атаки ВСУ плотно накрыли средствами РЭБ, поэтому многие российские дроны оказались бесполезны.

Другие российские милитари-паблики пишут о скоплении украинской пехоты на Курском направлении и наступлении возле хутора Бердин вдоль трассы 38К-004. Также атакованы российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька. Пока неизвестно, насколько масштабной стала атака и какие силы были задействованы.

Украинские военные чиновники пока не подтверждали данные о начале нового наступления.

Более недели назад Z-каналы писали о подготовке ВСУ к новому крупному наступлению в начале января в Курской, Белгородской или Брянской областях. Атака готовилась из-за похолодания и промерзания земли для лучшего движения техники. Сейчас в Судже мороз до минус 5 и без осадков. Судя по прогнозам погоды, с 7 января в регионе ожидается потепление и дожди.

Напомним, 2 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту ВС РФ в Марьино Курской области. Российская сторона тогда утверждала, что прилеты были по "исключительно мирным объектам".

Агентство The Associated Press со ссылкой на нескольких украинских военных ранее писало о неготовности ВСУ к агрессивному ответу российской армии в Курской области: украинцы не могут ни контратаковать, ни отступать.