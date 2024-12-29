По словам журналистов, за последние четыре месяца тела по меньшей 20 украинских солдат не смогли забрать с поля боя: из-за интенсивности боев эвакуация привела бы к еще большим жертвам.

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Из-за интенсивности боев в Курской области украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Проблемы с коммуникацией и несвоевременными тактиками стоили жизней, к тому же у ВСУ мало возможностей, чтобы контратаковать. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на свидетельства семи украинских защитников.

После появления украинских сил в Курской области ВС РФ направили более 50 тысяч военных в этот район, в т.ч. некоторых из Северной Кореи. В ходе контратак российских войск погибли и получили ранения тысячи украинцев, растянутые на большой площади ВСУ потеряли свыше 40% из 984 кв. километров захваченной Курской области в августе.

В ходе полномасштабного вторжения без малого три года тому назад ВС РФ захватили пятую часть Украины, и президент Владимир Зеленский надеялся, что контроль территории в Курской области склонит Москву к переговором о завершении войны. Но пять украинских и западных официальных лиц в Киеве на условиях анонимности сообщили, что опасаются того, что ставка на курский плацдарм ослабит тысячекилометровую линию фронта, а Украина утратит важные территории на востоке.

"Мы расшевелили осиное гнездо. Мы создали еще одну горячую точку", — сказал Степан Лутсив, майор 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Курская операция началась 5 августа с тем, чтобы, по словам главкома Александра Сырского, помешать ВС РФ вторгнуться в Сумскую область.

"Они не понимают, где находится наша сторона, а где враг, что под нашим контролем, а что нет" Фото: NYT

Собрав своих бойцов, один из командиров роты публично заявил им: "Мы творим историю; о нас узнает весь мир, потому что подобного не случалось со времен Второй мировой". В частных беседах он был уже не столь категоричен и сомневался в правильности такого решения: "Это сродни безумию. Я не понимаю, зачем".

Некоторые из полевых командиров говорят, что условия на передовой крайне сложные, мораль на низком уровне, а военнослужащие задают вопросы командованию даже о целесообразности всей оккупации в Курской области. Еще один командир сказал, что некоторые из приказов, которые получают его бойцы, не отражают реалии на поле боя из-за плохой коммуникации. Запоздалые приказы сопряжены с потерями территорий.

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"Они не понимают, где находится наша сторона, а где враг, что под нашим контролем, а что нет. Они не понимают операционную ситуацию, нам приходится действовать, полагаясь на собственную осмотрительность", — объяснил он.

Один из взводных командиров сказал, что вышестоящее руководство неоднократно отклоняло его запросы сменить оборонительные позиции подразделения, потому что он знал, что они не удержат линию.

"Те люди, которые стоят до конца, оказываются пропавшими без вести", — объяснил он, добавив, что за последние четыре месяца тела по меньшей 20 украинских солдат не смогли забрать с поля боя: из-за интенсивности боев эвакуация была сопряжена с еще большими жертвами.

"Если мы отступим к границам, они не остановятся"

Одно из недавних боестолкновений произошло в районе Воронцово Фото: NYT

Украинские солдаты сказали, что не были готовы к агрессивному российскому ответу в Курской области — и теперь не могут ни контратаковать, ни отступить.

"Другого выхода нет. Мы будет здесь сражаться, потому что если отступим к нашим границам, они не остановятся. Они продолжат продвигаться", — сказал один из командиров подразделения дронов.

Позиция Генштаба

В комментарии Генштаба ВСУ журналистам сообщили, что Силы обороны ежедневно наносят потери личному составу и технике ВС РФ. Украинские защитники обеспечены "всем необходимым", чтобы продолжать выполнять свой долг.

Одно из недавних боестолкновений произошло в районе Воронцово, укрепленной зоне между упомянутым населенным пунктом и Кремяным. До прошлой недели эта территория находилась под контролем Украины. Но на этой неделе часть территории уже была захвачена российскими войсками, теперь украинские военные опасаются, что ВС РФ дойдут до ключевого логистического маршрута.

Говоря о потерях территорий на Донбассе, где российские войска приближаются к ключевому пункту снабжения, некоторые солдаты задаются вопросом, стоило ли начинать курскую операцию.

"Все, о чем военные могут думать сейчас, так это только о том, что Донбас просто продали, — заявил один из командиров взвода. — За какую цену?"

Напомним, что, по данным финской прессы, Россия отрабатывает нападение на Финляндию.

Также сообщалось, что иностранным добровольцам в Украине упростили получение вида на жительство в Украине.