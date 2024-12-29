"Под угрозой": Россия отрабатывает нападение на Финляндию, — СМИ

Журналисты отмечают, что слова Владимира Путина о том, что Российская империя 17 века является идеальной версией РФ, следует воспринимать буквально.

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Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО, в частности на Литву, Латвию и Эстонию. Об этом пишет финское издание Iltalehti Journal со ссылкой на собственные источники в НАТО.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин видит свой идеал России как Российскую империю 17-го века. И источники утверждают, что слова Путина следует воспринимать буквально.

"Под угрозой окажутся Эстония, Латвия и Литва, а также юго-восточная Финляндия", — говорится в материале.

По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года. В таком случае российские силы будут нацелены на реку Кюмийоки. Далее на север целью вторжения будет Пуумалансалми.

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Оценка угрозы показывает, что Россия хотела бы создать для себя буферную зону.

"Мышление России в отношении безопасности отражает стремление к стратегической глубине и желание создать целостную буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного моря до Средиземного. Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Основное направление российского наступления будет в странах Балтии", — отметили журналисты.

Еще одним аргументом в подтверждение захватнических настроений россиян авторы материалы называют то, что в своей речи от 19 декабря Путин заявил, что РФ имеет "достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории".

Напомним, вечером 25 декабря стало известно о повреждении трех кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

27 декабря стало известно, что на задержанном Финляндией танкере РФ были шпионские устройства.