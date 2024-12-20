Истребители-невидимки на полярных дорогах: как Финляндия собирается воевать с Россией

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14 из 32 стран-членов НАТО эксплуатируют или заказали американские стелс-истребители F-35 Lightning. В общей сложности в Европе в течение десятилетия должно быть около 700 таких одномоторных боевых самолетов с системой радиолокационного обнаружения.

Но не все натовские ВВС, летающие на "Лайтнингах", одинаковы. Финляндия, заказавшая 64 самолета F-35 в 2022 году и присоединившаяся к трансатлантическому альянсу годом позже, может стать самым важным европейским оператором стелс-истребителя.

Это связано с тем, что Финляндия имеет 800-мильную границу с Россией — самую протяженную среди всех членов НАТО. А прямо по ту сторону этой границы, на Кольском полуострове и в окрестностях Санкт-Петербурга, расположено множество самых мощных российских ракет.

Большая часть территории Финляндии находится в пределах досягаемости российских наземных систем ПВО и ракет класса "земля-земля", пишет в статье 2024 года генерал-майор Юха-Пекка Керянен, командующий финскими ВВС.

Это вынуждает финские ВВС — 160 боевых самолетов, которые пилотируют и обслуживают 3 000 действующих и 38 000 резервных военнослужащих, размещенных на десятках действующих баз — действовать иначе, чем другие военно-воздушные силы НАТО. В военное время большинство финских самолетов будут подвергаться опасности большую часть времени, независимо от того, находятся ли они на земле или в воздухе. Российские ракеты могут достать их практически в любой точке Финляндии.

"Для ведения боевых действий в радиусе действия оружия противника и в спорном воздушном пространстве финские ВВС создали исключительную боевую доктрину", — пояснил Керянен. Чтобы усложнить прицеливание русских, финны регулярно поднимают свои самолеты с гражданских аэродромов и даже с участков шоссе, которые служат взлетно-посадочными полосами.

Исключительное мастерство обязательно. Чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить, не говоря уже о том, чтобы дать бой русским, финские пилоты должны быть одними из лучших в мире. И не только в воздухе: они должны быть бдительны и на земле.

Пока главный самолет финских ВВС — F-18 Hornet Фото: Википедия

Главная проблема для финнов — не их доктрина и подготовка. Это их самолеты. В настоящее время финские ВВС используют 61 устаревший самолет F/A-18C/D Hornet, приобретенный Хельсинки в 1990-х годах. При всей своей маневренности и гибкости, двухмоторные F/A-18 не отличаются скрытностью. Финский "Хорнет", вероятно, появится на экранах российских радаров сразу же после взлета.

Со стелсовыми F-35 финские пилоты должны быть в большей безопасности в воздухе. "В конструкции F-35 учтены принципы работы военно-воздушных сил", — написал Керянен.

Но финские летчики не собираются рисковать на земле. Они рассчитывают рассредоточиваться, как и сейчас, по гражданским аэродромам и импровизированным дорожным базам, даже когда малозаметные F-35 начнут заменять многозаметные F/A-18 в 2026 году.

Легче сказать, чем сделать. По сравнению с "Хорнетом", F-35 нежен и требователен к обслуживанию. F/A-18 был военно-морским истребителем еще до того, как начал летать с суши, и он сохранил жесткое шасси и способность к короткому взлету, которую можно было ожидать от самолета, предназначенного для запуска с авианосцев и посадки на них.

F/A-18 и Финляндия были очевидной парой. Если не принимать во внимание преимущества его формы, отражающей радары, и радиопоглощающего покрытия, F-35 менее очевидно подходит для финнов с их суровыми базами на шоссе. F-35 — не самый надежный истребитель в мире; на вооружении США этот тип имеет сравнительно низкий 50-процентный коэффициент готовности.

Но чтобы воспользоваться преимуществами стелса F-35, финские ВВС должны смириться с относительной хрупкостью истребителя. Чтобы убедить финнов в том, что самолет может работать за пределами больших, удобных — но уязвимых — авиабаз, в сентябре два самолета F-35 ВВС США прилетели в Финляндию из Великобритании и приземлились на шоссе.

Это обнадежило и американцев. "Возможность учиться у наших финских коллег повышает нашу способность быстро развертывать и применять воздушную мощь из нетрадиционных мест и отражает коллективную готовность и маневренность наших сил", — сказал генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе.

В конце концов, ВВС США стремятся стать более похожими на финские ВВС. Не обязательно для того, чтобы помочь в возможной будущей борьбе с русскими, но чтобы сделать истребители ВВС США более живучими в борьбе с китайцами. Ключевые американские базы в Тихом океане находятся в зоне действия китайских ракет, что ставит перед генералами ВВС США те же проблемы, что и перед людьми генерала Керянена. Многие наблюдатели, включая главу ВМС США, считают, что война на Тихом океане может начаться уже в 2027 году.

Все больше и больше истребителей должны разрабатываться не только с учетом того, что они будут делать в воздухе, но и с учетом того, что будет происходить с ними на земле.

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