Краматорск и Славянск — последние два крупных города на Донбассе, которые не находятся под контролем России, и их захват является главной целью РФ на востоке Украины с 2022 года. В настоящее время Украина перебрасывает войска с юго-востока на север для их защиты.

46-я аэромобильная бригада приступила к этому передислоцированию в июле. Первое подтверждение из внешних источников поступило на этой неделе.

Переместившись на север, чтобы закрыть брешь между двумя украинскими корпусами, бригада смогла бы прикрыть соседние подразделения, отступающие на небольшое расстояние от того, что осталось от Часова Яра — места боевых действий с весны 2024 года, — и выровнять украинскую линию соприкосновения в месте стыка 11-го и 19-го корпусов. По данным Unit Observer, оба корпуса теперь входят в новую группировку войск под командованием Билецкого.

Видео дня

Если посмотреть на ситуацию в более широком контексте, то перегруппировка войск в районе Константиновки происходит на фоне более масштабных усилий по перераспределению украинских войск вдоль "серой зоны" протяженностью 1 200 км, проходящей через юг, восток и север Украины. Генерал Михаил Драпатый вступил в должность главнокомандующего 22 июля, получив задачу отказаться от унаследованной от Советского Союза модели командования, в рамках которой Украина вела эту войну, а также имея репутацию сторонника децентрализованного управления. По данным Unit Observer, 46-я дивизия начала передислокацию еще до его назначения, в начале июля, поэтому эта передислокация не является его инициативой. Однако 33-й штурмовой полк был частично переведен в корпус Билецкого после смены командования.

Важно

В обход Константиновки и Дружковки: как российская армия пытается прорваться к Краматорску

В лучшем случае передислокация поможет стабилизировать ситуацию на фронте в 16 км к югу от Краматорска, задержав российскую осаду этого города и Славянска, расположенного севернее. В худшем случае 46-я аэромобильная бригада и ее тысячи бойцов окажутся слишком малочисленными и прибудут слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию, поскольку Центральная группа войск РФ и ее десятки тысяч бойцов прорывают украинскую оборону в своем медленном наступлении на Краматорск и Славянск.

46-я аэромобильная бригада на протяжении многих лет вела боевые действия на юго-востоке Украины. Однако можно утверждать, что теперь в ней больше нет необходимости на южной оконечности "серой зоны", поскольку украинское контрнаступление, начавшееся в феврале, остановило, а затем отбросило российские войска, стабилизировав тем самым фланг, который ранее считался самым уязвимым для Украины.

Получив возможность вести боевые действия в других районах, бригада два месяца назад начала продвижение на север в направлении Константиновки и Часова Яра. Перемещение проходило практически в полной секретности. "Строгие меры по обеспечению оперативной безопасности стали нормой для Вооруженных сил Украины в 2026 году, — отметил картограф Unit Observer, — при этом подразделения задерживали публикацию сообщений о своем местонахождении на срок до нескольких месяцев, чтобы не раскрыть информацию о передислокации вдоль линии фронта".

Эта дисциплина сейчас прослеживается во всех действиях Украины. Контрнаступление на юго-востоке, в ходе которого эта бригада была освобождена от боевых задач, продолжалось шесть месяцев, при этом появлялось очень мало видеоматериалов, а съемку вели небольшие группы. Шведские самолеты-радары Украины выполняли боевые вылеты в течение полугода, прежде чем об этом сообщило Министерство обороны. Бригада, пересекавшая линию фронта незаметно в течение двух месяцев, — это та же самая практика, примененная к сухопутным войскам.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно