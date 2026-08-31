РФ наступает "в лоб" на Славянск и Краматорск: успеет ли захватить до конца 2026 года, — обозреватель

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации сумели продвинуться на участке фронта в районе Краматорска и могут выйти на ближние подступы на юге и востоке, сообщил военный обозреватель. Фланги на этом участке держатся крепко, но россияне тем временем добиваются успехов в лобовом наступлении с востока. Что происходит на горячем участке фронта на Донбассе, на котором Украина пытается остановить наступление РФ?

Российские войска продолжают оказывать давление на Доброполье, расположенное к западу от Краматорска и Дружковки, и это мешает украинскому командованию перебросить дополнительные силы на защиту Краматорско-Славянской агломерации, говорится в посте обозревателя Машовца на странице Facebook. Между тем противник продвинулся в районе Часового Яра и населённого пункта Райское. Также наблюдается успешное тактическое продвижение в сторону Славянска. В обзоре поясняется, что на данном участке фронта существует возможность прорыва непосредственно "на Краматорск с востока, в обход как Константиновки, так и Дружковки". При этом отмечается, что ВС РФ вряд ли успеют оккупировать остальную часть Донецкой области до конца 2026 года.

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Машовец описал направления, участки фронта и населенные пункты на Донбассе, где российские войска оказывают давление и продвинулись вперед. Один из участков — это закрепление в районе сел Федоровка — Никаноровка, Приволье — Малиновка, Миньковка — Васютинское и форсирование Северского Донца: речь идет об отрезке к востоку от Краматорска.

"Очевидно, что позиции отдельных передовых небольших пехотных групп противника (в районе Васютинского) уже находятся в 6,8–7 км к востоку от Краматорского аэродрома", — написал обозреватель.

Другие опасные участки — в районе Часового Яра (Марково — Федоровка, Белокузминовка и Майское — Веролюбовка), в районе Константиновки (Софиевка, Новониколаевка, Новогригорьевка). На этом участке проникли несколько небольших штурмовых групп ВС РФ, иногда это отдельные солдаты. В то же время речь идет о "возможности прорваться непосредственно на Краматорск с востока, обойдя и Константиновку, и Дружковку".

Машовец подытожил, что Вооруженные силы РФ создают условия для успешного наступления на Славянск и Краматорск, которое может состояться "уже этой осенью", но полная оккупация этого региона пока "проблематична" для россиян.

"В целом успешное завершение [наступательной операции РФ], как было отмечено — "до конца года", по-прежнему представляется довольно проблематичным для противника. Поскольку он, пока что, так и не смог обеспечить оперативное охват всей этой агломерации на достаточную глубину", — написал он.

На карте аналитического проекта DeepState можно найти населенные пункты и направления, упомянутые в обзоре Машовца. Видно, что линия "лобовых" боев проходит уже на расстоянии 8–12 км от окраин Краматорска.

Наступление РФ — линия фронта под Славянском и Краматорском по состоянию на 30 августа, DeepState Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит под Славянском и Краматорском

Украинское командование в последних отчетах о наступлении РФ и ситуации на Донбассе сообщает о количестве атак на Славянско-Краматорском направлении. В отчете по состоянию на утро 31 августа указано, что подразделения Сил обороны отразили 15 атак РФ под Лиманом, 36 атак — под Покровском, а на участке Славянск-Краматорск-Константиновка — в общей сложности 32 атаки.

Отметим, что в августе состоялся визит на фронт президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и других офицеров Генштаба. Зеленский сообщил о решении военного командования усилить фронт на Донбассе двумя подразделениями группировки СОУ, которая удерживает определенный участок фронта на Донбассе. При этом речь шла о 1-м корпусе "Азов" НГУ, который удерживает позиции возле Доброполья (к западу от Дружковки-Константиновки), и 3-м армейском корпусе, который удерживает фронт к северо-востоку от Славянска. OSINT-аналитики отметили, что им могли поручить участок фронта между удерживаемыми флангами — то есть участок Славянск-Краматорск, о котором говорил обозреватель Машовец.

Напоминаем, что заместитель главы аппарата президента Павел Палиса рассказал, какие сроки для оккупации Донбасса установили в Кремле.