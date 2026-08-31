РФ виходить "в лоб" на Слов'янськ та Краматорськ: чи встигне захопити до кінця 2026 року, — оглядач

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації зуміли просунутись на відтинку фронту біля Краматорська та можуть вийти на ближні підступи на півдні та сході, розповів воєнний оглядач. Фланги на цьому відтинку тримають міцно, але росіяни тим часом мають успіхи у лобовому наступі зі сходу. Що відбувається на гарячому відтинку фронту на Донбасі, на якому Україна намагається зупинити наступ РФ?

Російські війська продовжують тиснути на Добропілля, розташоване західніше Краматорська та Дружківки, і це заважає українському командуванню перекинути додаткові сили на захист Краматорсько-Слов'янської агломерації, ідеться у дописі оглядача Машовця на сторінці Facebook. Тим часом противник просунувся у районі Часового Яру та населеного пункту Райське. Також є успішне тактичне просування в бік Слов'янська. У огляді пояснюється, що на даному відтинку фронту є можливість прориву безпосередньо "на Краматорськ зі сходу, обходячи і Костянтинівку, і Дружківку". При цьому наголошується, що ЗС РФ навряд чи встигнуть окупувати решту частини Донецької області до кінця 2026 року.

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Машовець описав напрямки, ділянки фронту, населені пункти на Донбасі, в яких тиснуть та просунулись російські війська. Одна з ділянок — це закріплення біля сіл Федорівка — Ніканорівка, Привілля — Малинівка, Міньківка — Васютинське та форсування Сіверського Донця: ідеться про відтинок східніше Краматорська.

"Очевидно, що позиції окремих передових малих піхотних груп противника (у районі Васютинського) вже знаходяться за 6,8-7 км на схід від Краматорського аеродрому", — написав оглядач.

Інші загрозливі ділянки — біля Часового Яру (Марково — Федорівка, Білокузмінівка та Майське — Віролюбовка), біля Костянтинівки (Софіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка). На даних відтинку проникли кілька малих штурмові групи ЗС РФ, інколи це поодинокі солдати. Водночас, ідеться про "можливість прорватися безпосередньо на Краматорськ зі сходу, обходячи й Костянтинівку, і Дружківку".

Машовець підсумував, що ЗС РФ створюють умови для успішного наступу на Слов'янськ та Краматорськ, який може відбутись "вже цієї осені", але повна окупація цього регіони поки що "проблематична" для росіян.

"Загалом успішне завершення [наступальної операції РФ], як було зазначено — "до кінця року", все ще виглядає досить проблематичним для противника. Оскільки він, поки що, так й не зміг забезпечити оперативного охоплення всієї цієї агломерації на достатню глибину", — написав він.

На карті аналітичного проєкту DeepState можна відшукати населені пункти та напрямки, які згадувались в огляді Машовця. Бачимо, що лінія боїв "в лоб" проходить вже на відстані 8-12 км від околиць Краматорська.

Наступ РФ — лінія фронту під Слов'янськом та Краматорськом на 30 серпня, DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається під Слов'янськом та Краматорськом

Українське командування в останніх звітах про наступ РФ та ситуацію на Донбасі пише про кількість атак на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У звіті станом на ранок 31 серпня вказано, що підрозділи Сил оборони відбили 15 атаки РФ під Лиманом, 36 атак — під Покровськом, а на відтинку Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка — сумарно 32 атаки.

Зазначимо, у серпні відбувся візит на фронт президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та інших офіцерів Генштабу. Зеленський повідомив про рішення військового командування підсилити фронт на Донбасі двома підрозділами угрупування СОУ, яка тримає певний відтинок фронту на Донбасі. При цьому ішлося про 1 корпус "Азов" НГУ, який тримає позиції біля Добропілля (західніше Дружківки-Костянтинівки), та 3 армійський корпус, який триває фронт на північний схід від Слов'янська. OSINTери зауважили, що їм могли доручити відтинок фронту між утримуваними ними флангами — тобто про ділянку Слов'янськ-Краматорськ, про яку говорив оглядач Машовець.

Нагадуємо, заступник глави офісу президента Павло Паліса розповів, які дедлайни для окупації Донбасу встановили у Кремлі.