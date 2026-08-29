Російським військам доручили спланувати наступ на Київ та Чернігів, — Паліса

Розвідка підтвердила, що військове керівництво РФ отримало завдання спланувати наступальні операції у напрямку Києва та Чернігова.

"Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних Сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова", — повідомив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

"Я прошу зауважити: спланувати і підготувати. Тобто, дійсно, там розглядалося кілька варіантів. Відповідно, Генеральним штабом Збройних сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам", — зазначив він.

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Паліса підкреслив, що наразі Україна не фіксує формування російських наступальних угруповань на цих напрямках, тому безпосередньої загрози наступу зараз немає.

За його словами, Росія лише опрацьовує різні сценарії розвитку подій, тоді як Генштаб ЗСУ вже підготував варіанти оборони та протидії.

Заступник керівника ОП повідомив, що Україна зосереджена на тому, щоб не допустити виникнення умов, які дозволили б російським військам розпочати наступ.

Це не в перший раз, коли в уряді говорять про те, що росіяни готують новий наступ на Україну.

Так, 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає наступ на Чернігівську та Київську області із Брянської області. Водночас наразі українські військові не фіксують накопичення російських сил на цьому напрямку, а ситуацію вздовж кордону контролюють Сили оборони.

30 червня Олександр Сирський, який тоді був головнокомандувачем, заявив, що РФ може розпочати наступ на Чернігівську область із території Брянської області, однак Сили оборони готуються до такого варіанту розвитку подій.

17 липня Сирський зазначав, що армія РФ не відмовляється від своїх намірів захопити українські території та створити так звану буферну зону на півночі країни.

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що Росія справді може готувати вторгнення у Чернігівську область України.

Фокус зібрав інформацію про можливість нової хвилі мобілізації у РФ та отримав думки воєнних аналітиків щодо появи нового фронту у Чернігівській області.