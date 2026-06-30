"Ми готуємось": РФ проведе новий наступ на Чернігівську область, — Сирський (відео)

Російський генштаб отримав наказ від Володимира Путіна розробити нові плани для захоплення Києва, повідомив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський. На думку Сирського, найімовірнішим є наступ на Чернігівську область, оскільки для на атаки на Київ потрібна згода Мінська, якої поки немає.

ЗС РФ наступатимуть на Чернігівську область з боку Брянської області, сказав Сирський в інтерв'ю студії ТСН. З'ясувалось, що росіяни справді працюють над новими планами атаки на Київ, але ці плани не реалізуються, поки Білорусь відмовляється вступати у війну.

Новий наступ РФ — Сирський про загрозу Чернігівській області та інші питання

Під час розмови з Сирським ведучий Євген Плінський уточнив, чи включає плану наступу з Брянська взяття Києва. У відповідь пролунало, що ідеться про збільшення лінії фронту та відтягування українських підрозділів на новий напрямок під Черніговом.

"Найбільш імовірний варіант, і це підтверджується декількома даними, — наступальні дії на півночі. На півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємось", — сказав Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що розглядає і варіант вступу білорусів у війну, але найбільш імовірний — саме наступ з Брянська на Чернігів.

"З огляду на останні події, я і думаю, що керівництво Білорусі не наважиться використовувати власну територію і надавати її агресору для використання як плацдарму для проведення наступальної операції. В той же час, звичайно, ми враховуємо і такий варіант", — підсумував він.

Інші тези Сирського стосувались перерізання логістики в Криму, паралізування оперативного тилу ЗС РФ, фальшивих мап Генштабу ЗС РФ та приховування втрат. Також головнокомандувач зауважив, що протягом останнього часу на 30% упала активність наступальних дій противника на фронті. Причина такої ситуації — знищення логістики. Сирський додав, що на сьогодні "приблизно 45-50% всіх бойових зіткнень — це наші наступальні дії".

Новий наступ РФ — деталі

Зазначимо, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ готує новий наступ і знов може піти на Київ. Згідно з даними розвідки, росіяни можуть атакувати з території Білорусі й під ударом — усі північні області (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська). 19 червня глава держави озвучив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Лукашенка попередили, що він повинен вимкнути російські ретранслятори на кордоні та не долучатись до війни РФ. Крім того, згадувались білоруські НПЗ, які постачають бензин російській армії, та підприємства ВПК, які виготовляють компоненти для зброї РФ.

Після завершення ультиматуму та відключення ретрансляторів Лукашенко прибув до Путіна на Валдай. Медіа не інформували про підсумки дводенних розмов, але згодом Лукашенко полетів у Китай для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадуємо, у червні представники білоруської опозиції передали Зеленському аналітичну записку з планами Білорусі долучитись до війни РФ. Після цього глава держави опублікував дані розвідки про розбудову мостів та розв’язок на півдні Білорусі, які стоять на трасах у бік ключових міст України.