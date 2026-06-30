"Мы готовимся": РФ проведет новое наступление на Черниговскую область, — Сырский (видео)

Российский Генштаб получил приказ от Владимира Путина разработать новые планы захвата Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По мнению Сырского, наиболее вероятным является наступление на Черниговскую область, поскольку для атаки на Киев требуется согласие Минска, которого пока нет.

Вооруженные силы РФ будут наступать на Черниговскую область со стороны Брянской области, заявил Сырский в интервью студии ТСН. Выяснилось, что россияне действительно разрабатывают новые планы атаки на Киев, но эти планы не реализуются, пока Беларусь отказывается вступать в войну.

Новое наступление РФ — Сырский об угрозе Черниговской области и других вопросах

Во время беседы с Сырским ведущий Евгений Плинский уточнил, предусматривает ли план наступления из Брянска взятие Киева. В ответ прозвучало, что речь идет об увеличении линии фронта и оттягивании украинских подразделений на новое направление под Черниговом.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, — наступательные действия на севере. На севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся", — сказал Сырский.

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Главнокомандующий ВСУ пояснил, что рассматривает и вариант вступления белорусов в войну, но наиболее вероятен именно наступление из Брянска на Чернигов.

"Учитывая последние события, я и думаю, что руководство Беларуси не решится использовать собственную территорию и предоставить её агрессору для использования в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. В то же время, конечно, мы учитываем и такой вариант", — подытожил он.

Другие тезисы Сирского касались перерезания логистики в Крыму, парализации оперативного тыла ВС РФ, поддельных карт Генштаба ВС РФ и сокрытия потерь. Также главнокомандующий отметил, что в последнее время активность наступательных действий противника на фронте снизилась на 30%. Причина такой ситуации — уничтожение логистики. Сирский добавил, что на сегодняшний день "примерно 45–50 % всех боевых столкновений — это наши наступательные действия".

Новое наступление РФ — подробности

Отметим, что в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовит новое наступление и вновь может двинуться на Киев. Согласно данным разведки, россияне могут атаковать с территории Беларуси, и под ударом окажутся все северные области (Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская). 19 июня глава государства озвучил ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Лукашенко предупредили, что он должен отключить российские ретрансляторы на границе и не участвовать в войне РФ. Кроме того, упоминались белорусские НПЗ, поставляющие бензин российской армии, и предприятия ВПК, производящие компоненты для оружия РФ.

По истечении срока ультиматума и отключении ретрансляторов Лукашенко прибыл к Путину на Валдай. СМИ не сообщали об итогах двухдневных переговоров, но позже Лукашенко вылетел в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Напоминаем, что в июне представители белорусской оппозиции передали Зеленскому аналитическую записку с планами Беларуси присоединиться к войне РФ. После этого глава государства опубликовал данные разведки о строительстве мостов и развязок на юге Беларуси, которые расположены на трассах, ведущих к ключевым городам Украины.