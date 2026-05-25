"Завтра будет удар": почему власти снова предупреждают о наступлении из Беларуси

После заявлений Владимира Зеленского и Александра Сырского о возможной угрозе наступления со стороны Беларуси север Украины снова начали готовить к обороне. В приграничных областях усиливают рубежи, проводят проверки и готовят планы эвакуации. Но действительно ли Россия готовит новый удар с севера — или вокруг белорусского направления уже началась большая политическая игра?

На прошлой неделе, после посещения Ровенской области, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление из Беларуси будет направлено на Ровно, Житомир и Волынь уточнив, что западные регионы находятся под такой же угрозой, как и другие области на северных границах — Киевская и Черниговская.

"Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину — против северных регионов, нашего Черниговско-Киевского направления", — сказал президент.

Он так же сообщил, что Украина уже укрепляет оборону на этом направлении. СБУ и Силы обороны начали масштабные меры безопасности в северных регионах Украины, граничащих с Россией и Беларусью. Украинцев предупреждают о возможных проверках документов, осмотре авто и ограничении движения в отдельных населённых пунктах Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский тоже не исключил, что линия фронта будет увеличиваться.

"Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможных операциях на севере. Это реально, мы знаем эти данные. О том, что российский генштаб сейчас активно просчитывает и планирует наступательные операции с севера. Это значит, фронт ещё увеличится", — сказал Сырский.

А местные военные администрации уже приступили к укреплению рубежей на границе с северными соседями. Как заявила глава районной военной администрации Ковеля Ольга Черен, граница с Беларусью в пределах Волынской области укреплена, а меры по усилению обороны и защиты линии госрубежа продолжаются. И даже разработан план эвакуации населения.

На белорусско-украинской границе всё спокойно?

Со своей стороны, Лукашенко заявил белорусским журналистам, что его страна не намерена втягиваться в войну против Украины. По его словам, Беларусь может быть привлечена к боевым действиям только в случае, если её территория якобы испытывает агрессию. Но, тем не менее, до этого Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране и заявил о продолжении подготовки армии Беларуси к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили, что по данным на выходные (23-24 мая), в приграничных районах украинско-белорусской границы не фиксируется перемещение техники или личного состава, также нет увеличения количества российских и белорусских военных.

"Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент перемещения техники, или вооружения, или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем", — заявил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что главная задача разведки — отслеживать ситуацию вглубь территории Беларуси. Что касается количества белорусских подразделений у границы, то оно неизменно с 2022 года, происходит только ротация военных.

Также Демченко отметил, что на территории Беларуси по состоянию на сейчас нет российских пехотных подразделений, которые могли бы осуществить вторжение на территорию Украины из Беларуси. В то же время весь участок от Волыни до Черниговщины, по его словам, остаётся зоной риска.

Наступление с Беларуси: зачем снова об этом заговорили

По сути, ситуация на украинско-белорусской границе остаётся туманной и непонятной. Совпадение или нет, но ближе к лету каждый год ходят упорные слухи о готовящемся наступлении со стороны Беларуси. Но в этом году об этом уже заявил Верховный главнокомандующий, и регионы, граничащие с Беларусью, в срочном порядке строят круговую оборону.

Как резонно заметил военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фокусу, обновить инженерные сооружения, может быть, и стоит, потому что потенциальная угроза есть. Но реально на сегодняшний день угрозы нет. В то же время эксперт расписал три варианта происходящего.

Первый вариант — политический. Это политическая игра нашего руководства в плане отвлечения внимания граждан от чего-то более важного, например, от коррупционных скандалов.

"У нас же так всегда было: "Не раскачивайте лодку, а то Путин нападёт", — отметил военный эксперт.

Либо второй вариант — военный. По сути, повторение лета 2025 года, когда раздули миф о том, что завтра из Курской области пойдёт наступление на Киев.

"В результате резерв был переброшен якобы на север, и мы потеряли Покровск. То есть, возможно, это может быть связано с дальнейшим развитием событий на фронте", — продолжает эксперт.

Третий вариант — коррупционный. Есть большая вероятность того, что на строительстве оборонных сооружений опять разворуют миллионы.

"Насколько я знаю, на инженерное оборудование оборонительных рубежей вдоль государственной границы выделили около 12 млрд гривен. На 12 млрд можно было бы купить снарядов и дронов, а теперь 12 млрд будут зарыты в землю. Поэтому разгоняется идея, что завтра будет нападение со стороны Беларуси", — считает Жданов.

При этом, как подчёркивает эксперт, прочность границы — это не инженерное оборудование, это пограничная служба.

"У пограничной службы задача — охрана и оборона государственной границы. Их задача — не допустить незаконного пересечения государственной границы. Граница в первую очередь должна минироваться противопехотными минами. Мы их сейчас закупаем и применяем. Я скажу так: вопрос по поводу белорусской границы очень интересный", — подчёркивает военный эксперт.

Лукашенко, северный фронт и "игра на опережение": что происходит вокруг Беларуси

Как объяснил в комментарии Фокусу политолог Олег Постернак, разговоры о возможном новом наступлении со стороны Беларуси нельзя воспринимать исключительно как военный сценарий — вокруг этой темы сейчас ведётся большая политическая, информационная и психологическая игра.

По словам эксперта, ситуация выглядит противоречиво. С одной стороны, Госпогранслужба Украины заявляет, что не фиксирует скопления белорусских войск или техники у границы. С другой — президент Владимир Зеленский и украинская разведка говорят о вероятности новых операций России с территории Беларуси и предупреждают о рисках для северных областей Украины.

"Происходит очень странная ситуация. Часть сигналов выглядит искусственно, но при этом нельзя исключать, что руководство Украины и европейские лидеры знают больше, чем сейчас озвучивается публично", — отмечает Постернак.

Политолог подчёркивает, что сама белорусская армия остаётся необстрелянной и вряд ли способна самостоятельно представлять серьёзную угрозу для Украины. Однако главная опасность заключается в другом — Беларусь может снова стать площадкой для российских операций против Украины, как это уже произошло в 2022 году.

При этом эксперт напоминает: после начала полномасштабной войны между Киевом и Минском фактически существовал негласный баланс. Украина не наносила удары по территории Беларуси и не провоцировала внутреннюю дестабилизацию, а режим Лукашенко, в свою очередь, не допускал повторного масштабного вторжения российских войск с белорусской территории.

"Сейчас этот баланс может меняться. И заявления о новой угрозе с севера вполне могут быть попыткой сыграть на опережение", — считает Постернак.

По его мнению, Украина также может пытаться не допустить усиления контактов между Минском и Западом. Эксперт обращает внимание, что в последние месяцы между США и Беларусью начала постепенно восстанавливаться определённая коммуникация — в том числе по вопросам санкций и экономического сотрудничества.

Кроме того, Постернак не исключает, что Киев пытается заранее сорвать возможный сценарий, при котором Беларусь снова станет площадкой для потенциальных переговоров между Украиной и Россией.

"Информационная активность вокруг белорусской угрозы может быть частью более широкой стратегии — показать, что Минск остаётся союзником Кремля и не может рассматриваться как нейтральная площадка", — объясняет политолог.

В то же время эксперт допускает и другой вариант: у Москвы и Минска действительно могут существовать определённые договорённости, о которых пока неизвестно публично. Поэтому нынешние заявления Киева и европейских партнёров могут быть попыткой предупредить возможный сценарий нового давления на Украину с северного направления.

"Это нельзя воспринимать просто как очередные страшилки о наступлении из Беларуси. Сейчас вокруг белорусского направления идёт большая политическая и разведывательная игра", — резюмирует Постернак.

Напомним, 20 мая президент Зеленский заявил, что получил данные разведки об угрозе наступления из Беларуси. Речь шла о повторной атаке РФ на Киевскую и Черниговскую область, как это было в первые дни российского вторжения 2022 году.

Тем временем, в Киев с первым официальным визитом приехала Светлана Тихановская — лидер белорусской оппозиции.