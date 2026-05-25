Белорусский фронт Зеленского: зачем Киев сближается с Тихановской

Первый официальный визит Светланы Тихановской в Киев стал не просто дипломатическим событием, а сигналом об изменении украинской политики в отношении Беларуси. После лет дистанцирования от белорусской оппозиции Банковая фактически показала, кого готова считать "другой Беларусью" — но не спровоцирует ли это новое напряжение с Лукашенко и не стоит ли за этим большая геополитическая игра вокруг Минска, Запада и возможных переговоров с РФ, — выяснял Фокус.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла в Киев с официальным визитом — по личному приглашению президента Владимира Зеленского. До этого украинская власть годами избегала публичной официальной коммуникации с демократическими силами Беларуси, однако теперь Киев фактически демонстрирует новый политический сигнал в отношениях с Минском.

Утром 25 мая Тихановская прибыла в столицу специальным поездом вместе с делегацией белорусских демократических сил. На киевском вокзале ее встретил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.

Свой первый визит в Украину Тихановская начала с Лукьяновского военного кладбища, где почтила память белорусской добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в боях за Украину. Оппозиционерка заявила, что для нее было принципиально важно начать поездку именно с этого.

Ожидается, что во время визита Тихановская проведет встречи с руководством Украины и примет участие в Международном саммите городов и регионов.

Как отмечают западные медиа, приглашение Тихановской в Киев стало важным дипломатическим шагом для Банковой. Ранее официальный Киев осторожно относился к контактам с белорусской оппозицией, однако после личной встречи Зеленского и Тихановской в Вильнюсе в начале года ситуация изменилась.

Первый контакт с "другой Беларусью": почему Киев пригласил Тихановскую

Как пояснил в комментарии Фокусу политолог Станислав Желиховский, визит Светланы Тихановской в Киев является прежде всего важным политическим сигналом со стороны Украины. В то же время эксперт отмечает: несмотря на международную узнаваемость Тихановской и поддержку Запада, она не является безоговорочным лидером для всей белорусской оппозиции.

По словам политолога, в самой белорусской оппозиции давно существуют противоречия относительно того, стоит ли объединяться именно вокруг Тихановской. Часть оппозиционных кругов, в том числе и тех, которые находятся в Украине, относятся к ней достаточно скептически. Однако именно она сегодня является наиболее медийной и узнаваемой фигурой белорусского демократического движения, имеет поддержку Европейского Союза и контакты с западными странами. Именно это, по мнению Желиховского, и стало главной причиной, почему Киев решил строить коммуникацию именно с ней.

"Официальная украинская власть долгое время вообще избегала прямых контактов с белорусской оппозицией. После того как Беларусь в 2022 году фактически стала соучастницей российской агрессии, любая коммуникация с белорусским фактором воспринималась украинским обществом очень болезненно. Многие украинцы просто не разделяли режим Лукашенко, оппозицию и обычных белорусов, из-за чего сама тема Беларуси стала токсичной", — говорит эксперт.

Желиховский отмечает, что изменения начались лишь в последнее время. Контакты между Зеленским и Тихановской уже происходили ранее на международных мероприятиях, а сам ее приезд в Киев был анонсирован после одной из таких встреч. По мнению политолога, сейчас Украина фактически демонстрирует, кого именно готова считать представителем демократической Беларуси.

"Это попытка перезапустить украинско-белорусский диалог, но уже без режима Лукашенко", — продолжает эксперт.

Он напоминает, что до полномасштабной войны между Киевом и Минском существовала полноценная коммуникация, а Владимир Зеленский даже посещал Беларусь и встречался с Лукашенко. После 2022 года этот контакт фактически исчез, а Украина не поддерживала официального диалога ни с властями Беларуси, ни с оппозицией за рубежом.

В то же время политолог подчеркивает: нынешний шаг Киева означает и определенное "сжигание мостов" в потенциальных контактах с режимом Лукашенко. По его словам, Украина фактически показывает, что видит представителей белорусского общества именно в окружении Тихановской, а не в официальном Минске.

"Визит Тихановской является сигналом и для Запада. Часть белорусских демократических сил поддерживает Украину, а бойцы полка имени Кастуся Калиновского воюют на стороне ВСУ. Именно это также могло повлиять на решение Банковой пойти на официальный контакт с белорусской оппозицией", — считает политолог.

При этом эксперт призывает Украину действовать очень осторожно. Он отмечает, что Киев не должен допустить ситуации, когда после контактов с белорусской оппозицией Запад начнет продвигать идею аналогичного диалога уже с российскими "оппозиционными" кругами. Желиховский прямо проводит параллель между кейсом Тихановской и историей Юлии Навальной, подчеркивая, что для украинского общества российская оппозиция остается значительно более токсичной темой.

Вокруг Тихановской давно существуют различные теории и подозрения относительно возможных связей с Кремлем. Именно поэтому, по мнению политолога, Украина ранее избегала тесной коммуникации с ней. Однако сейчас, предполагает эксперт, украинские спецслужбы и западные партнеры могли провести дополнительные проверки, после которых Киев решил пойти на официальный контакт. При этом никаких подтверждений связей Тихановской с Кремлем нет.

Несмотря на важность этого визита, Желиховский не ожидает слишком тесного и постоянного сотрудничества между Киевом и Тихановской. Он объясняет это двумя причинами: во-первых, она не контролирует всю белорусскую оппозицию, а во-вторых — пока нет признаков того, что режим Лукашенко близок к падению или что сама Тихановская имеет реальные шансы в ближайшее время возглавить Беларусь.

Тихановская как сигнал Лукашенко: во что играет Киев

По словам политолога Олега Постернака, контакт со Светланой Тихановской был бы значительно актуальнее для Украины еще в 2020 году — во время массовых протестов в Беларуси после президентских выборов, когда белорусское общество пыталось отстоять право на свободу и собственный выбор. Тогда, по мнению эксперта, украинская власть могла активнее поддержать демократические силы Беларуси. Сейчас же визит Тихановской в Киев выглядит уже как элемент большой политической и психологической игры вокруг Беларуси.

"Этот шаг может быть как попыткой Зеленского действовать на опережение, так и фактором дополнительного обострения отношений с Лукашенко. Белорусский лидер очень болезненно реагирует на любую альтернативную политическую субъектность, особенно на деятельность так называемых "беглых" оппозиционеров за рубежом. Именно поэтому официальный контакт Киева с Тихановской может вызвать еще большее раздражение Минска", — говорит Фокусу Постернак.

В то же время эксперт обращает внимание на противоречивость ситуации вокруг возможной новой угрозы со стороны Беларуси. С одной стороны, украинская пограничная служба заявляет, что не видит концентрации белорусских войск у границы. С другой — президент Владимир Зеленский говорит о данных разведки и сигналах от европейских партнеров относительно возможного сценария втягивания Беларуси в войну против Украины или использования ее территории для новых атак.

"Белорусская армия остается необстрелянной и не в лучшем состоянии, поэтому вряд ли способна самостоятельно представлять серьезную угрозу. Но в то же время есть и другие тревожные сигналы — например, недавний звонок президента Франции Макрона Лукашенко, который мог быть попыткой предостеречь Минск от участия в новых военных авантюрах", — продолжает эксперт.

По мнению политолога, вокруг Беларуси сейчас происходит очень сложная политическая игра, где часть процессов может оставаться непубличной. Он предполагает, что Зеленский и западные лидеры могут владеть информацией, которая пока неизвестна обществу или отдельным государственным институтам.

Постернак также напомнил, что после 2022 года между Украиной и Беларусью фактически сформировался неформальный баланс: Украина не атакует белорусскую инфраструктуру и не провоцирует дестабилизацию внутри страны, а Минск не позволяет использовать свою территорию для новых масштабных атак на Украину. По мнению эксперта, этот баланс длительное время сохранялся, но последние изменения во власти и изменении подходов Банковой могли повлиять на ситуацию.

Политолог обращает внимание и на другой фактор — активизацию контактов между Вашингтоном и Минском в последние месяцы.

"США и Беларусь начали осторожно восстанавливать определенную коммуникацию, в частности вокруг санкций и экономических вопросов. И не исключено, что нынешняя активность Украины в отношении Тихановской может быть попыткой не допустить слишком тесного сближения между Западом и режимом Лукашенко", — говорит политолог.

Отдельно Постернак предполагает, что Киев может пытаться сорвать возможный сценарий использования Минска как площадки для будущих переговоров между Украиной и Россией. По словам эксперта, для Украины такой формат выглядел бы репутационно унизительным, поскольку Беларусь считается сателлитом Кремля. Именно поэтому информационная активность вокруг "белорусской угрозы" и демонстративный контакт с Тихановской могут быть частью более широкой информационно-психологической стратегии.

В то же время политолог не исключает и другого сценария: возможно, Россия и Беларусь действительно имеют определенные закрытые договоренности, о которых пока неизвестно публично. И тогда нынешние заявления Киева и европейских партнеров могут быть попыткой сыграть на опережение и сорвать потенциальные планы Москвы и Минска.

"В любом случае это нельзя воспринимать просто как формальный визит Тихановской. Это часть большой политической, разведывательной и психологической игры, которая сейчас ведется вокруг новой белорусской угрозы", — заключает Постернак.

Напомним, в мае президент Зеленский предупредил об угрозе нового наступления из Беларуси и об опасности для всех пяти областей на севере — Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской.

В свою очередь Лукашенко отреагировал на заявление Зеленского и объяснил, что на самом деле ни на кого не собирается нападать.