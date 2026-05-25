В Киев впервые приехала оппозиционерка Тихановская: где побывала до встречи с Зеленским (фото)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Киев, показав в соцсетях билет Укрзализныци и вид из окна поезда. Первый визит в Украину начался с поездки на место захоронения белорусски Марии Зайцевой, которая воевала с Российской Федерацией в составе Вооруженных сил Украины. Какие обстоятельства сопровождают визит Тихановской и какие встречи ее ожидают?

Утром 25 мая Тихановская сошла с поезда в Киеве, а на платформе ее встретили представители украинской дипломатии, показали фото в Telegram-канале оппозиционерки. Визит анонсировал глава МИД Андрей Сибига 22 мая 2026 года, а президент Украины Владимир Зеленский пригласил ее лично во время встречи 26 января 2026 года, которая, согласно данным медиа "Радые Свабода", состоялась в Вильнюсе.

В Telegram Тихановской появилось фото с билетом Укрзализныци и словами благодарности за безопасную поездку. В следующем посте — информация о визите на могилу белоруски Марии Зайцевой: девушке было 24 года, когда она погибла на российско-украинском фронте. Оппозиционерка заявила, что для нее было важно почтить человека, который пошел добровольцем в ВСУ и отдал жизнь "за свободу Украины и Беларуси". По ее словам, Зайцева "символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность".

Беларусь и Украина — Тихановская посетила могилу военной Марии Зайцевой Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Вместе с Тихановской в Киев прибыло еще двое представителей оппозиционного движения — заместитель председателя Объединенного переходного кабинета министров Павел Латушко и руководитель аппарата Объединенного переходного кабинета министров Валерий Мацкевич. После возложения цветов политики посетили место удара РФ 23-24 мая — разрушенный ТЦ "Квадрат" и станцию метро "Лукьяновская".

Беларусь и Украина — прибытие Тихановской в Киев, 25 мая Фото: Светлана Тихановская / Telegram

"Режим Лукашенко несет за это свою ответственность, потому что позволил использовать территорию Беларуси для агрессии, для запуска ракет и размещения российского оружия", — говорится в заметке.

Беларусь и Украина — детали

В мае президент Зеленский предупредил об угрозе нового наступления из Беларуси и об опасности для всех пяти областей на севере — Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской. Впервые информация прозвучала во время визита в Славутич. Глава государства сообщил, что получил отчет разведки, в котором говорится о признаках подготовки к действиям ВС РФ у северных границ. Глава Зеленский подчеркнул, что оборонительные рубежи усиливают и что Украина готова ударить превентивно, если будет необходимость.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление Зеленского и объяснил, что на самом деле ни на кого не собирается нападать. После этого политик пригрозил, что Беларусь ответит, если будет "нападение", и что РФ поможет Минску отбиться. Выступление Лукашенко состоялось на фоне совместных военных учений ВС РФ и армии Беларуси. Во время учений тренировали заряжать ракеты ОТРК "Искандер", а российское Минобороны сообщило, что привезло в Беларусь ядерные боеголовки.

Напоминаем, советник Министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что во время массированной атаки РФ 13-14 мая "Шахеды" двигались по особой траектории вдоль границы с Беларусью.