До Києва вперше приїхала опозиціонерка Тихановська: де побувала до зустрічі з Зеленським (фото)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прибула до Києва, показавши у соцмережах квиток Укрзалізниці та краєвид з вікна потягу. Перший візит в Україну почався з поїздки на місце поховання білоруської військової Марії Зайцевої, яка воювала з Російською Федерацією у складі Збройних сил України. Які обставини супроводжують візит Тихановської та які зустрічі її очікують?

Зранку 25 травня Тихановська зійшла з потягу у Києві, а на платформі її зустріли представники української дипломатії, показали фото у Telegram-каналі опозиціонерки. Візит анонсував глава МЗС Андрій Сибіга 22 травня 2026 року, а президент України Володимир Зеленський запросив її особисто під час зустрічі 26 січня 2026 року, яка, згідно з даними медіа "Радые Свабода", відбулась у Вільнюсі.

У Telegram Тихановської з'явилось фото з квитком Укрзалізниці та словами вдячності за безпечну поїздку. У наступному дописі — інформація про візит на могилу білоруски Марії Зайцевої: дівчину було 24 роки, коли вона загинула на російсько-українському фронті. Опозиціонерка заявила, що для неї було важливо вшанувати людину, яка пішла добровольцем у ЗСУ та віддала життя "за свободу України та Білорусі". З її слів, Зайцева "символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність".

Білорусь та Україна — Тихановська відвідала могилу військової Марії Зайцевої

Разом з Тихановською до Києва прибуло ще двоє представників опозиційного руху — заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Павло Латушко та керівник апарату Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Валерій Мацкевич. Після покладання квітів політикиня відвідала місце удару РФ 23-24 травня — зруйнований ТЦ "Квадрат" та станцію метро "Лук'янівська".

Білорусь та Україна — прибуття Тихановської до Києва, 25 травня

"Режим Лукашенка несе за це свою відповідальність, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет і розміщення російської зброї", — ідеться у дописі.

У травні президент Зеленський попередив про загрозу нового наступ з Білорусі й про небезпеку для усіх п'яти областей на півночі — Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівський. Вперше інформація пролунала під час візит у Славутич. Глава держави повідомив, що отримав звіт розвідки, у якому ідеться про ознаки підготовки до дій ЗС РФ біля північних кордонів. Глава Зеленський наголосив, що оборонні рубежі підсилюють і що Україна готова вдарити превентивно, якщо буде потреба.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяву Зеленського та пояснив, що насправді ні на кого не збирається нападами. Після цього політик пригрозив, що Білорусь відповість, якщо буде "напад", і що РФ допоможе Мінську відбитись. Виступ Лукашенка відбувся на тлі спільних військових навчань ЗС РФ та армії Білорусі. Під час навчань тренували заряджати ракети ОТРК "Іскандер", а російське Міноборони повідомило, що привезло в Білорусь ядерні боєголовки.

Нагадуємо, радник Міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що під час масованої атаки РФ 13-14 травня "Шахеди" рухались особливою траєкторією вздовж кордону з Білоруссю.