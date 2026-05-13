РФ запустила "Шахеди" у 5-кілометровій смузі біля Білорусі: особливості нової тактики, — "Флеш"

Збройні сили Російської Федерації вигадали нову тактику пуску дронів-камікадзе "Шахед", яку застосували під час атаки вдень 13 травня, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Безпілотники летять над українською територією впритул до кордону з Білоруссю, але не перетинають його. Які особливості нової тактики Кремля під час обстрілів України?

Росіяни запустили "вервечку" дронів, які летять на відстані 5-10 км від кордону Білорусі, ідеться у дописі "Флеша" у Telegram-каналі. При цьому безпілотників багато і вони рухаються один за одним, не перетинаючи білорусько-українського кордону. На думку радника міністра оборони, РФ сподівається таким способом виснажити систему ППО і дістатись до західних областей.

Допис Бескрестнова з'явився о 12 год 13 травня, після заяви президент Володимира Зеленського про понад сотню "Шахедів" у повітрі над Україною. Експерт опублікував зображення — фрагмент Google maps, на якому широка червона смуга показує траєкторію російських дронів. Бачимо, що смуга огинає усі вигини кордону і прямує зі східної ділянки кордону у Брянській області через Чернігівську, Київську, Житомирську області — і далі на захід.

Атака "Шахедів" — дрони РФ на кордоні з Білоруссю, 13 травня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Флеш" написав, що росіяни сподіваються, що завдяки новій тактиці багато цілей прорветься у західні регіон України. Також він уточнив, що перед атакою ЗС РФ добре вивчили структуру системи ППО на шляху польоту: хотіли встановити, де стоять засоби РЕБ, де — установки ППО. Наголошується, що Сили оборони повинні "передбачити ходи ворога".

"Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід", — ідеться у дописі Бескрестнова.

Експерт також звернув увагу на ще одну особливість тактики нальоту РФ 13 травня. Зокрема, помітно, що дрони петляють по українській території та старанно облітають усі вигини кордону, хоч могли б удвічі скороти шлях, якби поллятій навпростець через Білорусь. На думку Бескрестнов, подібний прийом може говорити про те, що Москва так і не примусила Мінськ активніше долучитися до війни, і президент Олександр Лукашенко опирається тиску.

Атака "Шахедів" — рух дронів по кордону з Білоруссю, але не через Білорусь, 13 травня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Атака "Шахедів" — деталі удару 13 травня

Зазначимо, Фокус писав про атаку "Шахедів" РФ, яка почалася в ніч на 13 травня і продовжилася зранку та вдень. Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ інформували про рух близько 150 російських дронів, які рухалися зі сходу та півдня у південному напрямку. Крім того, зауважили, що БпЛА справді рухаються вздовж кордону Білорусі, а також уздовж кордону Молдови. На інфографіці, створеній на основі даних про траєкторії "Шахедів", показали два напрямки руху. Крім того, було попередження про можливий наліт не 150, а 450 дронів РФ і про активність МіГ-31 на аеродромі "Саваслейка".

Атака "Шахедів" — траєкторія польоту дронів РФ 13 травня Фото: Telegram

Тим часом військові адміністрації повідомила про наслідки нічної атаки "Шахедів". Вибухи пролунали у Дніпропетровській, Одеській, Київській та Харківській областях. Крім того, під час вечірнього удару 12 травня у Кривому Розі загинули двоє людей.

