Над Україною кружляють сотні "Шахедів" РФ, будуть нові хвилі атак: які регіони під загрозою

Після нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та інших типів протягом дня відбудуться нові удари, заявив президент України Володимир Зеленський. Вночі росіяни вдарили по східних, центральних, південних областях. Повітряні сили інформують про кілька груп безпілотників, які кружляють над центральними регіонами, над Київською областю та прямують на захід.

Зранку 13 травня у небі над Україною продовжують перебувати сотня дронів РФ, написав Зеленський у Telegram-каналі. У дописі президента — серія фото з точок ураження після нічного удару росіян. На фото — працівники ДНСН, які гасять вогонь після атаки ЗС РФ по цивільній інфраструктурі. Глава держави перелічив регіони, які постраждали від атаки в ніч з 12 та 13 травня: це Харківська, Дніпропетровська, Полтавська та Одеська області. Зранку моніторингові канали та Повітряні сили повідомили про нові регіони, яким загрожує наліт "Шахедів" та, ймовірно, ракет. Фокус зібрав інформацію, які області під загрозою.

Обстріл України — наліт ЗС РФ 13 травня

Моніторингові канали, які інформують про рух "Шахедів" на основі даних Повітряних сил, близько 10:30 повідомили, що у небі над Україною перебуває близько 150 БпЛА. На момент публікації основним напрямок польоту був захід. Зокрема, близько 60 дронів перебувають у Чернігівській області та летіли у бік Києва. Ще пів сотні дістались до Вінницької області та летіли у бік Хмельниччини. У каналі журналіста Андрія Смолія уточнили, що є ще одна хвиля безпілотників: їх запустили з півдня і близько 30 (за даними каналу Strategic Control — до 60) зафіксували у Кіровоградській області. Крім того, близько 9 год десяток дронів РФ кружляли над Києвом у районі Вишгорода, ідеться в одному з повідомлень. У каналі SC також згадували про 25 дронів від Славутича у бік Києва та про 20 БпЛА з Київщини на Житомир. До всього, з'явились дані про активність Мі-31, носіїв ракет "Кинджал", у районі аеродрому "Саваслєйка" і про нові пуски БпЛА з "Брянська, Курська та Орла".

До всього, у канал "Соняшник", пов'язаному з Повітряними силами, написали про два "стада" БпЛА РФ. Одне "стадо" прямувало на захід України вздовж кордону Молдови, інше — також на захід, але по кордону Білорусі.

Тим часом напередодні, 12 травня, представник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що РФ справді готується до масованого удару. З його слів, відповідні дані надійшли від розвідки України та партнерів та через підвищення активності на військових аеродромах (як у попередніх випадках). Ігнат не сказав, коли саме відбудеться удар: пролунало, що це може статись "протягом кількох днів"

Зазначимо, в ніч на 13 травня росіяни атакували Україну 139 дронами різних типів, повідомило Повітряне командування. Фокус писав про пожежі, руйнування, про загиблих та поранених у Дніпропетровській області, про знеструмлення у Полтавській області. Крім того, під час удару по Кривому Рогу загинули люди, повідомили у військовій адміністрації.

Нагадуємо, 9 травня, під час оголошеного РФ "перемир'я", відбувся удар по багатоповерхівці у Харкові.