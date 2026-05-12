РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені

У Кривому Розі надзвичайники розпочали аварійно-рятувальну операцію на місці влучання, де виниклика пожежа.

У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Загинули та постраждали люди. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію", — повідомив Вілкул.

Також атаку РФ на цивільну інфруструктуру підтвердив головна Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, загинули двоє людей.

"Дві людини загинули. Ворог атакував Кривий Ріг. Виникла пожежа. Наслідки уточнюються", — повідомив він.

Нагадаємо, що в ніч на 12 травня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні групу "Шахедів", які дістались до Києва, Дніпра, Вінниці, і полетіли далі у Хмельницьку область, повідомили моніторингові канали. Один із дронів влучив по електровозу, поранивши залізничника.

Атаки РФ на Україну: що відомо

Країну атакували чотири групи дронів. Одна група перебувала на адміністративній межі Харківської та Сумської областей та рухалась у бік Полтави. Друга — прямувала з півночі Черкаської області на південний захід (орієнтовно — на Вінниччину чи Кіровоградщину).

Третя — з півночі Вінниччини рухалась у бік Хмельницької області та загрожувала Старокостянтинову, поруч з яким розташований військовий аеродром. Четверта перебувала на заході Кіровоградської області та йшла у бік Миколаївської

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічого удару ЗС РФ 12 травня. Зокрема, о 6 год стало відомо про перші наслідки атаки на Київ та Дніпро.

Також 11 травня мері Івано-Франківська попередив про масований обстріл ЗС РФ, який може статись у перші дні після завершення перемир'я.