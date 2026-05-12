ЗС РФ запустили 216 БпЛА: вибухало на Вінничині, загроза для "Старкону", удари по Києву та Дніпру

В ніч на 12 травня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні групу "Шахедів", які дістались до Києва, Дніпра, Вінниці, і полетіли далі у Хмельницьку область, повідомили моніторингові канали. Один з дронів влучив по електровозу, поранивши залізничника. Які регіони України потрапили під удар після "перемир'я" РФ?

Близько 8-9 год 12 травня над Україною зафіксували чотири групи дронів ЗС РФ, ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Telegram-каналі. Одна група перебувала на адміністративній межі Харківської та Сумської областей та рухалась у бік Полтави. Друга — прямувала з півночі Черкаської області на південний захід (орієнтовно — на Вінниччину чи Кіровоградщину). Третя — з півночі Вінниччини рухалась у бік Хмельницької області та загрожувала Старокостянтинову, поруч з яким розташований військовий аеродром. Четверта перебувала на заході Кіровоградської області та йшла у бік Миколаївської області. Фокус зібрав інформацію про перебіг нічного удару РФ згідно з заявами військових адміністрацій та моніторингових пабліків.

Російські безпілотники дістались до Хмельницької області та перебувають у межах північних районів Вінниччини, показує карта тривог на 9:30. Крім того, дрони РФ помітили у Вознесенському та Первомайському районах Миколаївщини. Повітряні сили о 9:47 поінформували про підсумки нічого обстрілу та результати роботи засобів ППО. З'ясувалось, що ЗС РФ запустили 216 дронів різних типів з восьми напрямків. Сили ППО збили 192 російських БпЛА.

Обстріл України — деталі атаки "Шахедів" РФ

Вінницька область. Глава військової адміністрації Наталя Заболотна близько 9 год підтвердила атаку дронів РФ та закликала людей перебувати в укриттях. Тим часом місцеві пабліки інформували про можливі вибухи на околицях обласного центру та про появу БпЛА у районі Калинівки. Інформації про роботу ППО та наслідки удар РФ по регіону поки що немає.

Житомирська область. Глава ОВА Віталій Бунечко написав, що від нічної атаки дронів РФ постраждали житлові та господарчі приміщення, у росіяни тим часом намагались влучити по цивільній інфраструктурі. Згідно з даними посадовця, поранених немає.

Хмельницька область. Глава ОДА Сергій Тюрін не інформував про перебіг російської атаки 12 травня. Водночас у місцевому пабліку "Хмельницький Live" о 8:59 написали про звуки вибухів: в якому районі області та чи ішлося про Старокостянтинів, не вказано.

Київ та Київська область. Глава ОВА Микола Калашник зранку повідомив, що під удар росіян потрапила Фастівська громада. Дрони РФ влучили по дитячому садку: почалась пожежа, постраждалих немає. Крім того, під ударом опинились житлові будинки — чотириповерхівка та приватна забудова. На фото з місця подій — дитячий садок з пошкодженою покрівлею та приватний будинок з потрощеним подвір'ям. Тим часом мер Києва Віталій Кличко написав про падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхівки.

Дніпро та Дніпропетровська область. Глава ОВА Олександр Ганжа написав у Telegram, що під час нічної атаки РФ отримала поранення одна людина та пошкоджено об'єкт інфраструктури. Станом на 7 год 12 травня відомо про те, що сили ППО збили 9 дронів над регіоном. Крім того, є інформація про перебіг подій у регіоні протягом минулої доби: росіяни убили одну людину, поранили чотирьох. Як повідомив віцепрем'єр та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, дрони РФ влучили по залізниці та поранили машиніста локомотива. На фото з місця удару — пошкоджений локомотив, стовп диму на задньому плані та пожежники, які займаються рятувальними роботами.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічого удару ЗС РФ 12 травня. Зокрема, о 6 год стало відомо про перші наслідки атаки на Київ та Дніпро.

Нагадуємо, 11 травня мері Івано-Франківська попередив про масований обстріл ЗС РФ, який може статись у перші дні після завершення перемир'я.