Уночі ворог атакував Україну "Шахедами": відомо про наслідки у Дніпрі, столиці та на Київщині (фото)

У ніч на 12 травня росіяни запустили по Україні десятки ударних безпілотників, атакувавши низку областей. Внаслідок обстрілу відомо про пожежі та руйнування у Києві та на Київщині, а також у Дніпрі.

Під ворожою атакою опинилися об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. Фокус зібрав, що відомо про наслідки обстрілу.

Атака на Київ

Уночі у столиці було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко писав, що уламки БпЛА впали на дах 20-поверхового житлового будинку в Оболонському районі.

Міський голова Віталій Кличко на ранок уточнив, що уламки впали на дах 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати. В будинку також пошкоджений дах технічного поверху, поранених немає, підкреслив мер.

Поліція Києва повідомила, що пожежу внаслідок падіння уламків вдалося загасити самим мешканцям постраждалого будинку.

"На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження", — зазначили у поліції.

Атака на Київщину

Також уночі під атакою ворога опинилася Київська область, зокрема Фастівський район. Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив на ранок, що внаслідок обстрілу у районі було пошкоджено дитячий садок, де спалахнула пожежа на покрівлі.

У чотириповерховому житловому будинку, розташованому поруч, ударною хвилею були вікна. Також пошкоджень зазнали два приватні житлові будинки.

За даними ОВА, поранених внаслідок атаки немає. Оперативні служби працюють на місцях.

Атака на Дніпро

Під ранок ворог також спрямував ударні дрони на Дніпро. У місті пролунали вибухи, згодом голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про наслідки обстрілу. За його даними, у місті пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура.

Одна людина була поранена внаслідок атаки.

Про наслідки нічного обстрілу в інших містах на момент публікації не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня росіяни запустили десятки "Шахедів" по Україні: дрони фіксували у низці південних, північних, східних та центральних областей.

Також ворог атакував Україну у ніч на 10 травня, попри оголошене "перемир'я".