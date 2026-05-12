Ночью враг атаковал Украину "Шахедами": известно о последствиях в Днепре, столице и на Киевщине (фото)

В ночь на 12 мая россияне запустили по Украине десятки ударных беспилотников, атаковав ряд областей. В результате обстрела известно о пожарах и разрушениях в Киеве и Киевской области, а также в Днепре.

Под вражеской атакой оказались объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. Фокус собрал, что известно о последствиях обстрелов.

Атака на Киев

Ночью в столице было зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко писал, что обломки БпЛА упали на крышу 20-этажного жилого дома в Оболонском районе.

Городской голова Виталий Кличко на утро уточнил, что обломки упали на крышу 16-этажного жилого дома. В результате этого вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать. В доме также повреждена крыша технического этажа, раненых нет, подчеркнул мэр.

Відео дня

Полиция Киева сообщила, что пожар в результате падения обломков удалось потушить самим жителям пострадавшего дома.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления, которая документирует последствия вражеской атаки и фиксирует повреждения", — отметили в полиции.

Атака на Киевскую область

Также ночью под атакой врага оказалась Киевская область, в частности Фастовский район. Председатель областной военной администрации Николай Калашник сообщил на утро, что в результате обстрела в районе был поврежден детский сад, где вспыхнул пожар на кровле.

В четырехэтажном жилом доме, расположенном рядом, ударной волной были окна. Также повреждения получили два частных жилых дома.

По данным ОВА, раненых в результате атаки нет. Оперативные службы работают на местах.

Атака на Днепр

Под утро враг также направил ударные дроны на Днепр. В городе прогремели взрывы, впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о последствиях обстрела. По его данным, в городе повреждения получила транспортная инфраструктура.

Один человек был ранен в результате атаки.

О последствиях ночного обстрела в других городах на момент публикации не сообщалось.

Напомним, в ночь на 12 мая россияне запустили десятки "Шахедов" по Украине: дроны фиксировали в ряде южных, северных, восточных и центральных областей.

Также враг атаковал Украину в ночь на 10 мая, несмотря на объявленное "перемирие".