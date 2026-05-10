Уничтожены все цели: несмотря на объявленное "перемирие" РФ продолжает бить по Украине

Несмотря на объявленное трехдневное перемирие, россияне продолжали атаковать украинские города. На фронте произошли боевые столкновения.

В течение ночи воскресенья, 10 мая, россияне атаковали населенные пункты Украины 27 ударными БпЛА и дронами-имитаторами из Краснодарского края и Ростовской области РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Количество сбитых дронов в инфографике ВС ВСУ в инфографике Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушная оборона сбила или подавила все 27 вражеских БпЛА. Попаданий не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Донецкая область

За минувшие сутки россияне ранили 4 жителей Донетчины, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Количество пострадавших в Донецкой области Фото: Вадим Филашкин / Telegram

В Дружковке из-за удара дрона произошел пожар в 9-этажке, а в Краматорске загорелись емкости для хранения газа на двух АЗС, в свою очередь сообщили в ГСЧС.

Ликвидация пожара в Краматорске Фото: ГСЧС Дрон попал в многоэтажку в Дружковке Фото: ГСЧС

Днепропетровская область

Россияне атаковали беспилотниками Никополь и Марганецкую громаду, а также Украинскую и Богиновскую громады в Синельниковском районе, проинформировал глава области Александр Ганжа.

Відео дня

В результате удара пострадала 3-летняя девочка, которую в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Запорожская область

За сутки оккупанты нанесли 780 ударов по 33 населенным пунктам региона, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Всего область атаковали 598 БПЛА различной модификации, преимущественно fpv-дроны. Зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО и 174 артиллерийских удара.

В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Сумская область

В течение суток российские войска совершили более 50 обстрелов по 18 населенным пунктам в 9 территориальных общинах, сообщили в областной администрации.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в результате попадания дрона в автомобиль пострадал 47-летний мужчина.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 7 населенных пунктов области, в результате чего пострадали 8 человек, среди них — двое 8-летних мальчиков, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Последствия удара по Харькову Фото: из открытых источников

Россияне применяли 5 БпЛА типа "Молния", 3 fpv-дрона и 14 БпЛА, тип которых устанавливается.

Херсонская область

Россияне атаковали населенные пункты Херсонщины дронами, наносили авиационные удары и обстреливали из артиллерии, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре и жилых кварталах, повредив многоэтажку и 8 частных домов, изуродовали частные гаражи и автомобили.

7 человек получили ранения, из них — 1 ребенок, проинформировал чиновник.

Ликвидация последствий атаки Фото: ГСЧС Тушение пожара в частном доме после дроновой атаки Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеских атак горели два легковых автомобиля и жилой дом. Спасатели, работая под угрозой повторных атак дронов, ликвидировали пожары.

Ситуация на фронте: информация от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений, говорится в сообщении Генштаба.

Противник применил 7704 дронов-камикадзе и совершил 2021 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

Больше всего атак ВС РФ зафиксировано на Покровском направлении, где противник пытался штурмовать украинские позиции 28 раз, на Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак, а на Константиновском направлении враг совершил 11 наступлений.

Напомним, вечером 9 мая российские войска нанесли дроновой удар по девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова.

Также Фокус писал, что у военных ВСУ "перемирие" вызывает лишь насмешки, ведь российские оккупанты его не соблюдают.