"Вызывает насмешки": боец ВСУ рассказал, чувствуется ли перемирие на фронте

На фронте нет направления, где бы действительно заработало инициированное президентом США Дональдом Трампом перемирие с 9 по 11 мая, на которое согласилась и Украина, и РФ.

Такое перемирие вызывает насмешки, ведь российские оккупанты его не соблюдают, заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Нет такого направления, где бы действительно заработало то "перемирие", о котором заявлялось последние дни, более того, с каждым разом оно вызывает все больше насмешек, ведь действенность таких мероприятий давно все знают", — написал "Алекс".

Он подчеркнул, что по сути война как шла, так и продолжает идти.

"Подобные акции имеют наверняка политический характер и возможно где-то на стратегической глубине от ЛБЗ вся эта история и работает, но нам этого неизвестно, как и многое другое за кулисами этой войны", — подчеркнул боец ВСУ.

Пост "Алекса" Фото: Скриншот

Напомним, 9 мая россияне во время перемирия ударили "Шахедом" по девятиэтажке в Харькове.

8 мая Москва согласилась на трехдневное перемирие и обмен военнопленными.