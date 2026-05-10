"Викликає насмішки": боєць ЗСУ розповів, чи відчувається перемир'я на фронті

На фронті немає напрямку, де б дійсно запрацювало ініційоване президентом США Дональдом Трампом перемир'я з 9 по 11 травня, на яке погодилась і Україна, і РФ.

Таке перемир'я викликає насмішки, адже російські окупанти його не дотримуються, заявив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

"Немає такого напрямку, де б дійсно запрацювало те "перемирʼя", про яке заявлялось останні дні, більше того, з кожним разом воно викликає все більше насмішок, адже дієвість таких заходів давно всі знають", — написав "Алекс".

Він підкреслив, що по суті війна як йшла, так і продовжує йти.

"Подібні акції мають напевно політичний характер і можливо десь на стратегічній глибині від ЛБЗ вся ця історія і працює, але нам цього невідомо, як і багато чого іншого за лаштунками цієї війни", — наголосив боєць ЗСУ.

Пост "Алекса" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 травня росіяни під час перемир'я вдарили "Шахедом" по дев'ятиповерхівці у Харкові.

8 травня Москва погодилась на триденне перемир'я та обмін військовополоненими.