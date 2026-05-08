"Вважає прийнятною": Москва погодилась на триденне перемир'я та обмін військовополоненими

Росія погодилася підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо продовження перемир'я з Україною до 11 травня.

У цей же переіод має відбутись обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу", підтвердив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Підтверджую, що російська сторона вважає прийнятною ініціативу, яку щойно запропонував президент США Дональд Трамп щодо перемир’я з метою обміну військовополоненими між Росією та Україною", — сказав Ушаков.

Він підкреслив, що домовленості щодо продовження перемир'я та обміну полоненими досягнуто в ході телефонних контактів з адміністрацією президента США.

Водночас Вашингтон, за словами Ушакова, перебував на зв'язку з Києвом під час обговорення цього питання.

"Важливо, що ініціатива президента Трампа щодо перемир'я та обміну полоненими приурочена саме до 81-ї річниці Перемоги", — наголосив Ушаков.

Нагадаємо, 8 травня Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з РФ.

У цей же день Зеленський підписав указ, яким дозволив провести парад у Москві та виключив Червону площу з "цілей" ЗСУ.