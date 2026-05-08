Зеленський дозволив провести парад у Москві та виключив Червону площу з "цілей" ЗСУ, — указ

Україна офіційно дозволила проведення параду в Москві 9 травня та тимчасово виключила Червону площу з переліку цілей для застосування українського озброєння.

На сайті президента України 8 травня ввечері оприлюднили указ, в якому йдеться, що 9 травня в Москві офіційно дозволено провести військовий парад. Документ підписаний президентом України Володимиром Зеленським та вже набрав чинності.

У тексті указу зазначається, що рішення ухвалили "враховуючи численні прохання" та "з гуманітарною метою", окресленою під час перемовин з американською стороною 8 травня.

Окремим пунктом документа визначено, що на час проведення параду — з 10:00 ранку за київським часом 9 травня — територіальний квадрат Красної площі у Москві буде виключений із плану застосування українського озброєння.

В указі також оприлюднили точні координати квадрата Червоної площі, який тимчасово не підлягатиме можливим ударам:

55.754413 37.617733;

55.755205 37.619181;

55.753351 37.622854;

55.752504 37.621538.

Триденне перемир'я між Україною та РФ — що відомо

Ба більше, сьогодні Володимир Зеленський підтвердив домовленість про триденне перемир’я між Україною та Росією на 9, 10 та 11 травня. За словами глави держави, сторони також погодили масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000" за посередництва американської сторони. Зокрема, Зеленський наголосив, що для України питання повернення полонених є значно важливішим за ситуацію навколо Красної площі чи можливі удари по Москві.

Крім того, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив про досягнення домовленості щодо короткострокового припинення вогню між Україною та Росією. За його словами, режим тиші має тривати три дні — з 9 по 11 травня. Трамп також зазначив, що ця домовленість може стати "початком кінця" тривалої війни.

Нагадаємо, що ввечері 6 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про можливу "відповідь" по Києву у разі ударів по Москві під час заходів, присвячених 9 травня. Вона також повідомила, що дипломатичним місіям та міжнародним організаціям було надіслано спеціальну ноту з попередженням про можливе загострення безпекової ситуації. Крім того, у російській заяві містилися погрози щодо можливих ударів по так званих "центрах ухвалення рішень" у Києві.