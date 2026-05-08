Зеленский разрешил провести парад в Москве и исключил Красную площадь из "целей" ВСУ, — указ

Украина официально разрешила проведение парада в Москве 9 мая и временно исключила Красную площадь из перечня целей для применения украинского вооружения.

На сайте президента Украины 8 мая вечером обнародовали указ, в котором говорится, что 9 мая в Москве официально разрешено провести военный парад. Документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и уже вступил в силу.

В тексте указа отмечается, что решение приняли "учитывая многочисленные просьбы" и "с гуманитарной целью", очерченной во время переговоров с американской стороной 8 мая.

Отдельным пунктом документа определено, что на время проведения парада — с 10:00 утра по киевскому времени 9 мая — территориальный квадрат Красной площади в Москве будет исключен из плана применения украинского вооружения.

В указе также обнародовали точные координаты квадрата Красной площади, который временно не будет подлежать возможным ударам:

55.754413 37.617733;

55.755205 37.619181;

55.753351 37.622854;

55.752504 37.621538.

Трехдневное перемирие между Украиной и РФ — что известно

Более того, сегодня Владимир Зеленский подтвердил договоренность о трехдневном перемирии между Украиной и Россией на 9, 10 и 11 мая. По словам главы государства, стороны также согласовали масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" при посредничестве американской стороны. В частности, Зеленский отметил, что для Украины вопрос возвращения пленных значительно важнее ситуации вокруг Красной площади или возможных ударов по Москве.

Кроме того, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о достижении договоренности о краткосрочном прекращении огня между Украиной и Россией. По его словам, режим тишины должен длиться три дня — с 9 по 11 мая. Трамп также отметил, что эта договоренность может стать "началом конца" длительной войны.

Напомним, что вечером 6 мая пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном "ответе" по Киеву в случае ударов по Москве во время мероприятий, посвященных 9 мая. Она также сообщила, что дипломатическим миссиям и международным организациям была направлена специальная нота с предупреждением о возможном обострении ситуации с безопасностью. Кроме того, в российском заявлении содержались угрозы относительно возможных ударов по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве.