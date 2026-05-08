Пленные важнее Красной площади: Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с РФ

После заявления президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский подтвердил, что стороны действительно согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая. Также, по его словам, удалось достичь договоренности о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram. В частности, в его публикации говорится, что накануне 9 мая было немало сигналов и обсуждений относительно ситуации с безопасностью в Москве, в частности из-за возможных украинских дальнобойных ударов.

Он отметил, что принцип зеркального ответа в действиях Украины давно известен России и неоднократно был продемонстрирован на практике. В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из российского плена.

"Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно — освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", — написал он.

Кроме того, глава государства сообщил, что договоренности об обмене пленными удалось достичь в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны.

"Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена. Спасибо Президенту Соединенных Штатов и его команде за результативное дипломатическое участие. Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной. Слава Украине", — добавил чиновник.

Стоит отметить, что вечером 8 мая в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности относительно краткосрочного прекращения огня между Россией и Украиной. По его словам, перемирие должно длиться три дня — с 9 по 11 мая — и сопровождаться масштабным обменом военнопленными в формате "1000 на 1000". По его словам, эта договоренность может стать "началом конца" очень долгой войны.

Также Фокус писал, что в этот же день Владимир Зеленский предупреждал — соблюдение так называемого "перемирия" будет зависеть прежде всего от действий России. В частности, 8 мая, в день начала предложенного накануне режима тишины, российские войска продолжили обстрелы на фронте и активизировали штурмовые действия. За день до этого, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о якобы объявленном перемирии на 8-9 мая в зоне российско-украинской войны.