Завтрашний день в РФ зависит от сегодняшнего дня: Зеленский ответил о перемирии на 9 мая

Президент Владимир Зеленский заявил что то, будет ли Украина придерживаться "перемирия", объявленного кремлевским диктатором Владимиром Путиным, зависит от действий самой РФ.

По словам украинского лидера, сегодня российские войска начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Об этом говорится в обращении президента.

"Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", — сказал глава государства.

Сам Владимир Зеленский работает на Александровском направлении — на стыке Донецкой, Днепровской и Запорожской областей.

Президент отметил символическую параллель: именно в таких лесах, на таких землях, как эти — на Днепровщине и на востоке нашей страны — на Донбассе, Харьковщине, на Сумщине, также на Черниговщине, — предыдущие поколения украинцев сражались против оккупанта во Второй мировой.

"Понимаем, что надо больше НРК и большие характеристики НРК. Будем стараться еще добавить финансирование, в частности чтобы бригады могли дорабатывать свои разработки, и чтобы прямо здесь, на месте, под конкретные задачи оперативно делалось все необходимое. Спасибо каждому воину и всем нашим командирам, которые действительно креативные в разработках и креативные в своих решениях. Все, что помогает защищать жизни наших воинов и уничтожать оккупанта, — все будет поддерживаться. Зафиксировали имеющиеся дефициты в снабжении — я проведу Ставку по тому, что сегодня мы обсудили. Мы подробно говорили о логистике — логистике всех типов, и это обеспечение наших позиций, а также такие вещи, как ремонт дорог на всей территории рядом с фронтом", — заявил Зеленский.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о дополнительных мерах, чтобы обезопасить безопасность кремлевского диктатора во время проведения парада.

Ранее Фокус писал, что Кремль решил провести парад 9 мая без военной техники и резко усилить защиту Москвы. В столицу РФ стянули около 280 систем ПВО, в том числе комплексы С-400, радары и средства ближнего действия. В центре города также установили антидронные сетки и заграждения, а сам формат мероприятия сократили.

Кроме того, 9 мая в Москве полностью ограничат доступ посетителей в Кремль и отменят традиционные церемонии на Соборной площади. Федеральная служба охраны РФ также усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина.

А спикер российского МИД Мария Захарова пообещала массированную ракетную атаку по Киеву, если Украина нанесет удар по Москве во время празднования 9 мая.