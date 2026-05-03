Парад в Москве: перед 9 мая стягивают ПВО и натягивают антидроновые сетки (фото)

В Кремле решили провести парад, но без техники и с беспрецедентной защитой. Стало известно, что в Москву стянули около 280 систем ПВО перед 9 мая.

Зенитные комплексы перебрасывали в том числе из Казани и Грозного. Оборону российской столицы выстроили в несколько эшелонов, сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, вся ПВО Москвы выстроена в несколько эшелонов:

Первый эшелон – обнаружение. Для этого работает радиолокационная станция «Дон-2Н». Вокруг москвы работают мобильные РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".

Второй – для перехвата стратегических угроз.

Третий – ПВО большой дальности. С-400 прикрывают подходы на расстоянии до 400 км.

Четвертый – ближний бой. Системы "Панцирь-С1" и "Тор-М2" стоят не только в Подмосковье, но и в Москве на крышах зданий, на мобильных платформах.

Відео дня

А Сергей Стерненко, советник министра обороны Михаила Федорова, опубликовал фото российского ПВО, которое перебросили в Москву и снимок антидроновой сетки на Красной площади.

Стерненко опубликовал фото антидроновых сеток на Красной площади и систем ПВО

Подлинность фото проверить невозможно. Но в РФ активно рекламируют и продают антидроновые сетки, в Москве и Подмосковье в том числе.

В Москве везде поставили заграждения Фото: MSK1

И уже традиционно, весь центр Москвы перекрыт заборами около недели.

Парад в Москве на 9 мая – что известно

Традиционно, парад на 9 мая в Москве всегда проводили с большим размахом. Но в 2026 году даже в Кремле долго не рассказывали в каком формате будет шоу на Красной площади и кто прибудет из иностранных лидеров.

Парад 9 Мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без военной техники, только с марширующей колонной, рассказала эксперт по российской внутренней политике и экономике из Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко.

По словам ее собеседников, число гостей сократится до нескольких сотен человек вместо привычных тысяч, а сам парад продлится меньше часа.

"Пропаганда будет утверждать, что такой формат был запланирован изначально и не связан с угрозой БПЛА", — отмечает Прокопенко.

Позже стало известно, что в Кремле отменили воздушную часть парада. Репетиция марша парадных "коробок" тоже не состоялась — военных отправили в пункты постоянной дислокации "до особых указаний".

Официально, парад начнется в 10:00 по местному времени, около 20 минут будут шагать пешие парадные расчеты, а вместо механизированной части в 2026 году покажут "трансляцию работы российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, а также на боевом дежурстве в РВСН, Воздушно‑космических силах и на кораблях ВМФ".

Официальный список иностранных гостей все еще не опубликован. По данным Кремля, о визите сообщили премьер‑министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба и бывший лидер Республики Сербской Милорад Додик.

Напомним, в Кремле уже объясняли, что сокращенный военный парад на 9 мая состоится в сокращенном формате из-за "оперативной обстановки".

При этом Путин просил у Дональда Трампа о перемирии на 9 мая, что в Украине назвали "манипуляцией" и "пиар-акцией".