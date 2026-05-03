Парад у Москві: перед 9 травня стягують ППО і натягують антидронові сітки (фото)

У Кремлі вирішили провести парад, але без техніки і з безпрецедентним захистом. Стало відомо, що в Москву стягнули близько 280 систем ППО перед 9 травня.

Зенітні комплекси перекидали, зокрема, з Казані та Грозного. Оборону російської столиці вибудували в кілька ешелонів, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, вся ППО Москви вибудувана в кілька ешелонів:

Перший ешелон — виявлення. Для цього працює радіолокаційна станція "Дон-2Н". Навколо Москви працюють мобільні РЛС "Небо-М", "Гамма-С1", "Каста".

Другий — для перехоплення стратегічних загроз.

Третій — ППО великої дальності. С-400 прикривають підходи на відстані до 400 км.

Четвертий — ближній бій. Системи "Панцир-С1" і "Тор-М2" стоять не тільки в Підмосков'ї, а й у Москві на дахах будівель, на мобільних платформах.

А Сергій Стерненко, радник міністра оборони Михайла Федорова, опублікував фото російського ППО, яке перекинули до Москви, і знімок антидронової сітки на Красній площі.

Справжність фото перевірити неможливо. Але в РФ активно рекламують і продають антідронові сітки, в Москві та Підмосков'ї зокрема.

У Москві скрізь поставили загородження

І вже традиційно, весь центр Москви перекритий парканами близько тижня.

Парад у Москві на 9 травня — що відомо

Традиційно, парад на 9 травня в Москві завжди проводили з великим розмахом. Але 2026 року навіть у Кремлі довго не розповідали, в якому форматі буде шоу на Красній площі і хто прибуде з іноземних лідерів.

Парад 9 Травня на Красній площі в Москві цього року пройде без військової техніки, тільки з марширувальною колоною, розповіла експертка з російської внутрішньої політики та економіки з Берлінського центру Карнегі Олександра Прокопенко.

За словами її співрозмовників, кількість гостей скоротиться до кількох сотень осіб замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

"Пропаганда буде стверджувати, що такий формат був запланований від початку і не пов'язаний із загрозою БПЛА", — зазначає Прокопенко.

Пізніше стало відомо, що в Кремлі скасували повітряну частину параду. Репетиція маршу парадних "коробок" теж не відбулася — військових відправили в пункти постійної дислокації "до особливих вказівок".

Офіційно, парад розпочнеться о 10:00 за місцевим часом, близько 20 хвилин крокуватимуть піші парадні розрахунки, а замість механізованої частини у 2026 році покажуть "трансляцію роботи російських військовослужбовців у зоні спеціальної військової операції, а також на бойовому чергуванні в РВСП, Повітряно-космічних силах і на кораблях ВМФ".

Офіційного списку іноземних гостей усе ще не опубліковано. За даними Кремля, про візит повідомили прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Південної Осетії Алан Гагломєєв, президент Абхазії Бадра Гунба і колишній лідер Республіки Сербської Мілорад Додік.

Нагадаємо, у Кремлі вже пояснювали, що скорочений військовий парад на 9 травня відбудеться у скороченому форматі через "оперативну обстановку".

При цьому Путін просив у Дональда Трампа про перемир'я на 9 травня, що в Україні назвали "маніпуляцією" і "піар-акцією".