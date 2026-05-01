Перемирие на 9 мая: в Украине ответили на предложение Путина

В Министерстве иностранных дел Украины назвали заявления Кремля о перемирии "манипуляцией" и "пиар-акцией".

Кремль своими "инициативами" по объявлению перемирия на 9 мая пытается продемонстрировать Западу мнимую конструктивность. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии ТСН.

Об инициативе Путина остановить боевые действия на День победы украинские дипломаты узнали из СМИ. Глава внешнеполитического ведомства страны рассказал, что по состоянию на сегодня никаких официальных обращений относительно перемирия в Киев не поступало.

"Это очередная манипуляция, очередная попытка понравиться и прежде всего американцам, показать какой-то элемент конструктива. Президент Украины четко заявил, что на сегодня украинская сторона никаких предложений от них не получала, но мы преданы мирным усилиям", — рассказал министр.

Также он отметил, что Украина уже неоднократно декларировала свою позицию и готовность к безусловному перемирию, но на справедливых условиях.

"И второе — это пиар-акция, направленная также на внутреннюю аудиторию, с этими парадами мракобесия", — заявил Андрей Сибига.

Перемирие Кремля на 9 мая: что известно

Напомним, что 29 апреля Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина, заявил, что глава Кремля провел телефонный разговор с президентом США. Он длился более 1,5 часа. В нем Путин заявил Трампу, что хочет перемирия на 9 мая. А Трамп в свою очередь утверждает, что это он предложил Путину перемирие.

30 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не получала никаких официальных предложений относительно возможного перемирия с Россией до 9 мая, несмотря на информацию о таких обсуждениях на международном уровне. В Киеве предполагают, что речь идет о краткосрочной паузе, которая может быть использована Россией для собственных целей.