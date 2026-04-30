Проведут парад и возобновят атаки: Зеленский не получал предложений по перемирию на 9 мая

Украина не получала никаких официальных предложений о возможном перемирии с Россией до 9 мая, несмотря на информацию о таких обсуждениях на международном уровне. В Киеве предполагают, что речь идет о краткосрочной паузе, которая может быть использована Россией для собственных целей.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg 30 апреля, украинская сторона не получала ни официальных, ни неофициальных сигналов от России или США о введении прекращения огня накануне 9 мая. По его словам, информация о возможном перемирии появилась после контактов между лидерами России и США, однако никакой конкретики пока нет. В связи с этим украинским дипломатам поручено обратиться к американской стороне для уточнения деталей.

Также Зеленский отметил, что пока непонятно, о каких именно сроках может идти речь. В то же время он предположил, что Кремль может стремиться к короткому, одно- или многодневному перемирию, чтобы обеспечить проведение военного парада в Москве без угроз.

Відео дня

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновить атаки... Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина не поддерживает форматы временного прекращения огня, которые могут быть использованы как тактическая пауза для дальнейшего возобновления боевых действий. И все же Киев готов поддерживать реальные инициативы, направленные на длительное прекращение огня, защиту гражданского населения и гуманитарные процессы, в частности обмены пленными.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что Украина находится в состоянии ожидания относительно возможного возобновления мирных переговоров с Россией, однако пока никаких новых сигналов по этому поводу не поступало. По его словам, ход переговорного процесса в значительной степени зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана.

Президент также отметил, что американские представители рассматривают возможность визита в Киев и поддерживают контакты с украинской стороной, однако пока нет понимания, когда и где могут состояться новые переговоры.

В целом, мирный процесс фактически зашел в тупик после последнего раунда переговоров в середине февраля. Дополнительным фактором осложнения стали события на Ближнем Востоке. Несмотря на это, стороны продолжают обмены пленными, хотя общая ситуация не демонстрирует существенного улучшения.

Отдельно Зеленский призвал международных партнеров сохранять санкционное давление на Россию и не поддаваться попыткам его ослабления. По его словам, Россия может поднимать вопрос снятия отдельных ограничений, в частности в финансовой сфере, что представляет риски для Украины.

Фокус писал, что 30 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о якобы возможности введения перемирия между Украиной и Россией, которое может начать действовать с 9 мая. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил украинским представителям установить контакт с командой президента США Дональда Трампа, чтобы уточнить детали российской инициативы.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что военный парад 9 мая в Москве в этом году состоится без участия колонны военной техники из-за текущей "оперативной обстановки". В ведомстве уточнили, что в мероприятии примут участие только пешие подразделения, в частности курсанты и военнослужащие различных родов войск.