В Москве накануне парада 9 мая планируют масштабный "блэкаут" мобильной связи, — СМИ

В Москве, перед парадом, который традиционно проводят на 9 мая, планируют ввести масштабные ограничения мобильной связи, которые могут коснуться не только интернета, но и звонков и SMS. Такие меры, по предварительным данным, будут действовать несколько дней и охватят значительную часть российской столицы.

Как сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники, ограничения связи перед проведением парада будут значительно жестче, чем раньше. По информации собеседников, связанных с телекоммуникационной сферой, 5, 7 и 9 мая в Москве могут частично или полностью блокировать мобильную связь, включая передачу текстовых сообщений.

Источники уточняют, что под ограничения может попасть даже работа так называемых "белых списков" — перечня сайтов и сервисов, которые обычно остаются доступными во время блокировки мобильного интернета. Ожидается, что ограничения будут действовать не только в центре города, но и по всей территории в пределах МКАД.

Відео дня

В то же время подобные меры уже применялись ранее. В частности, в начале марта в центре Москвы в течение нескольких недель регулярно отключали мобильный интернет. В этот период фиксировались перебои в работе навигационных сервисов, платежных терминалов и даже отдельных объектов инфраструктуры. Полноценный доступ к сети восстановили лишь 24 марта, при этом официальных объяснений причин таких ограничений не предоставляли.

Напомним, что по данным Министерства обороны РФ, военный парад 9 мая в Москве в этом году состоится без участия колонны военной техники из-за текущей "оперативной обстановки". В ведомстве уточнили, что в мероприятии примут участие только пешие подразделения, в частности курсанты и военнослужащие различных родов войск. И все же во время официальной трансляции планируют продемонстрировать деятельность российских военных, которые выполняют задачи в рамках боевых операций, а также несут службу в различных подразделениях.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие военной техники на параде связано с якобы повышенными рисками безопасности, которые в Кремле объясняют "террористической угрозой". По его словам, поэтому и принимаются дополнительные меры для минимизации потенциальных опасностей. Он также отметил, что нынешний парад не является юбилейным, и его проведут в усеченном формате, в отличие от более масштабного мероприятия, которое проходило в прошлом году.