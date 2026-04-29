У Москві напередодні параду 9 травня планують масштабний "блекаут" мобільного зв'язку, — ЗМІ

У Москві, перед парадом, який традиційно проводять на 9 травня, планують запровадити масштабні обмеження мобільного зв’язку, які можуть торкнутися не лише інтернету, а й дзвінків та SMS. Такі заходи, за попередніми даними, діятимуть кілька днів і охоплять значну частину російської столиці.

Як повідомляє ВВС із посиланням на власні джерела, обмеження зв’язку перед проведенням параду будуть значно жорсткішими, ніж раніше. За інформацією співрозмовників, пов’язаних із телекомунікаційною сферою, 5, 7 та 9 травня у Москві можуть частково або повністю блокувати мобільний зв’язок, включно з передачею текстових повідомлень.

Джерела уточнюють, що під обмеження може потрапити навіть робота так званих "білих списків" — переліку сайтів і сервісів, які зазвичай залишаються доступними під час блокування мобільного інтернету. Очікується, що обмеження діятимуть не лише в центрі міста, а й по всій території в межах МКАД.

Водночас подібні заходи вже застосовувалися раніше. Зокрема, на початку березня в центрі Москви протягом кількох тижнів регулярно вимикали мобільний інтернет. У цей період фіксувалися перебої в роботі навігаційних сервісів, платіжних терміналів і навіть окремих об’єктів інфраструктури. Повноцінний доступ до мережі відновили лише 24 березня, при цьому офіційних пояснень причин таких обмежень не надавали.

Нагадаємо, що за даними Міністерства оборони РФ, військовий парад 9 травня у Москві цього року відбудеться без участі колони військової техніки через поточну "оперативну обстановку". У відомстві уточнили, що в заході візьмуть участь лише піші підрозділи, зокрема курсанти та військовослужбовці різних родів військ. Та все ж під час офіційної трансляції планують продемонструвати діяльність російських військових, які виконують завдання у межах бойових операцій, а також несуть службу в різних підрозділах.

Згодом речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що відсутність військової техніки на параді пов’язана з нібито підвищеними ризиками безпеки, які у Кремлі пояснюють "терористичною загрозою". За його словами, тому й вживаються додаткові заходи для мінімізації потенційних небезпек. Він також зазначив, що цьогорічний парад не є ювілейним, і його проведуть в усіченому форматі, на відміну від більш масштабного заходу, який відбувався торік.