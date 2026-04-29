"Обстановка" не дозволяє: на параді до 9 травня у Москві не буде військової техніки

Військовий парад до 9 травня у Москві вперше за тривалий час проведуть без участі у ньому колони військової техніки.

Причиною такого рішення є "оперативна обстановка", повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

"Вихованці суворовських військових та нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також колона військової техніки, у зв'язку з поточною оперативною обстановкою, цього року не братимуть участі у військовому параді", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони РФ зазначили, що у складі пішої колони в параді візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів та окремих родів військ ЗС РФ.

Крім того, в офіційній трансляції параду планують показати роботу цих окремих родів військ на території України.

Відео дня

"Під час трансляції параду буде продемонстровано роботу військовослужбовців Збройних Сил усіх видів і родів військ, які виконують завдання в зоні спеціальної військової операції, а також несуть бойове чергування та бойову службу, зокрема у складі розрахунків на пунктах управління Ракетних військ стратегічного призначення, Повітряно-космічних сил та на кораблях Військово-морського флоту", — підкреслили в пресслужбі.

