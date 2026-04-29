"Обстановка" не позволяет: на параде к 9 мая в Москве не будет военной техники

Военный парад к 9 мая в Москве впервые за долгое время проведут без участия в нем колонны военной техники.

Причиной такого решения является "оперативная обстановка", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой, в этом году не будут участвовать в военном параде", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

Кроме того, в официальной трансляции парада планируют показать работу этих отдельных родов войск на территории Украины.

"Во время трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, а также несут боевое дежурство и боевую службу, в частности в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота", — подчеркнули в пресс-службе.

