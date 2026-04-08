В России массово отменяют парады на 9 мая: теперь и в Калининграде

Ранее появились слухи, что могут отменить парад в Москве из-за украинских ракет и воздушных тревог. Там где парады в РФ не отменяют, то значительно сокращают по масштабу и по времени.

Об отмене парада на 9 мая сообщило издание "Медуза" со ссылкой на местные росСМИ. Те, в свою очередь, заявили, что об отмене парада узнали от сотрудников силовых структур. О причинах этого решения журналисты не сообщают. Но парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Официального объявления об отмене парада не было. Местное издание "Балтик Плюс" обратилось за комментариями в региональное правительство. "Там сигнал приняли и обещали выяснить». Но, спустя два дня, ответа не было", — отмечает издание.

В 2025 году парад в Калининграде состоялся, в этом году его отменили

Последний раз вопрос об отмене парада в Калининграде поднимали в 2023 году, но в итоге парад все-таки состоялся.

В 2026 году парад на 9 мая могут отменить даже в Москве, впервые за 30 лет. Решение об отмене или переносе могут принять из-за новых украинских ракет, способных достичь Москвы за 10-30 минут.

Российские власти уже отменили воздушную часть Парада Победы в Москве и Петербурге и обдумывают перенос или отмену наземной части. Об этом в эфире "Соловьев LIVE" в воскресенье рассказал блогер-пропагандист Илья Туманов. За день до этого Песков на вопрос об отмене парада ответил уклончиво: "Мы готовимся к празднованию Дня Победы".

Других официальных сообщений нет. В некоторых российских городах уже начали готовиться к парадам — но из Москвы и Петербурга таких сообщений нет.

Издание "Важные истории" отмечает, что об отмене парада в России очень легко узнать.

Так, в минувшее воскресение на полигоне должна была пройти тренировка парадных "коробок", но ее отменили, а военным сказали, что они убывают в пункты постоянной дислокации "до особых указаний". Об этом рассказал пропагандист Туманов.

Причина отмены — дальнобойные украинские ракеты, признался Туманов, не уточнив, какие именно модели ракет напугали Кремль. Крылатые могут долететь до Москвы за полчаса, а баллистические — за 10 минут.

"Представляете, "парад равняйсь, смирно" — и объявляется ракетная опасность. Что будет твориться на площади и вокруг нее? Это будет существенный удар в медийном плане, даже если ничего не долетит", — заявил Туманов.

С началом полномасштабной войны в Украине парады в Москве были серьезно сокращены. В 2022-м техники было меньше (по сравнению с 2021), а воздушную часть отменили. В 2023 году количество военных уменьшилось еще на четверть, и исчезли танки (кроме трех Т-34 времен Второй мировой войны), также не было авиации. В 2024 году самолеты вновь появились, но всего 15 штук. Юбилейный парад 2025 года был масштабнее — но уступил довоенному (2021 г.) по числу людей и техники. Самолетов снова было 15 единиц.

Парады Победы в Москве не проводились в 1991 - 1994 годах, их возобновили в юбилейном 1995 году. В 2023 году по "соображениям безопасности" парады отменили в Белгородской области, Курске и оккупированном Крыму.

В июле 2025-го в Петербурге из-за "мер безопасности" отменили Главный военно-морской парад.

Напомним, что Украина скоро начнет применять баллистические ракеты с дальностью поражения 300 км и 850 км, заявил совладелец компании Fire Point, которая разработала ракеты FP-7 и FP-9, также "Фламинго", Денис Штилерман.

Также Штилерман рассказал, что баллистическая ракета, которая сможет достичь Москвы, будет готова уже в середине лета.