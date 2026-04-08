Кремль боится атак: парад на 9 мая в Москве под угрозой, — СМИ

В Кремле впервые за 30 лет могут отменить или перенести свой главный парад на 9 мая, а все потому, что новые украинские ракеты, которые способны достичь Москвы.

Российские власти могут пойти на этот шаг и отменить торжественные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге на 9 мая. Об этом в начале апреля начали писать Z-блогеры, пишет издание The Moscow Times.

"Представьте себе: "Парад, ровняйся, смирно" — и объявляется ракетная опасность. Что будет происходить на площади и вокруг нее? Это будет серьезный удар в медийном плане, даже если ничего не долетит", — сказал в эфире "Соловьев LIVE" провоенный блогер Илья Туманов.

Он рассказал, что воздушную часть парада уже отменили, по его информации. Также он рассказал, что 5 апреля, на полигоне должна была состояться репетиция наземной части, но руководство российским военным сказало, чтобы те возвращаться в пункты постоянной дислокации "до особых указаний".

Чтобы не разводить паники, Туманов предположил, что парад могут перенести на другую дату, как это было в 2020 году из-за пандемии.

Зато в Кремле все эти заявления Z-блогеров не комментируют.

"Мы готовимся к празднованию дня победы", — сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Кремль существенно сократил военные парады в Москве. В 2022 году шоу в небе было отменено, а количество военной техники резко уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

В 2023-м количество техники сократили еще на четверть, в частности, исчезли танки, авиации также не было. А в 2024 году в небе появилось только 15 штук самолетов. Парад 2025 года был более масштабным, потому что был юбилейным, но он уступил довоенному 2021-му по количеству людей и техники.

СМИ отмечает, что Кремль в этом году серьезно начал бояться новых украинских ракет, в частности, крылатую ракету "Фламинго", которая была представлена в августе прошлого года. Ее заявленная дальность — 3 тыс. км (от Москвы до украинской границы — 450 км).

Производство украинских ракет: что известно

Напомним, что Украина скоро начнет применять баллистическиеракеты с дальностью поражения 300 км и 850 км, заявил совладелец компании Fire Point, которая разработала ракеты FP-7 и FP-9, также "Фламинго", Денис Штилерман.

Также Штилерман рассказал, что баллистическая ракета, которая сможет достичь Москвы, будет готова уже в середине лета. При этом, если Украина будет иметь больше денег, то у нее "развяжутся руки", и еще больше ударов будут наноситься по территории России.