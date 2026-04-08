Кремль боїться атак: парад на 9 травня у Москві під загрозою, — ЗМІ

У Кремлі вперше за 30 років можуть скасувати або перенести свій головний парад на 9 травня, а все тому, що нові українські ракети, які здатні досягти Москви.

Російська влада може піти на цей крок та скасувати урочисті заходи в Москві та Санкт-Петербурзі на 9 травня. Про це на початку квітня почали писати Z-блогери, пише видання The Moscow Times.

"Уявіть собі: "Парад, рівняйся, смирно" — і оголошується ракетна небезпека. Що буде відбуватися на площі та навколо неї? Це буде серйозний удар у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить", — сказав у ефірі "Соловйов LIVE" провоєнний блогер Ілля Туманов.

Він розповів, що повітряну частину параду вже скасували, за його інформацією. Також він розповів, що 5 квітня, на полігоні мала відбутися репетиція наземної частини, але керівництво російським військовим сказало, щоб ті повертатися у пункти постійної дислокації "до особливих вказівок".

Щоб не розводити паніки, Туманов припустив, що парад можуть перенести на іншу дату, як це було 2020 року через пандемію.

Натомість у Кремлі всі ці заяви Z-блогерів не коментують.

"Ми готуємося до святкування дня перемоги", — сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Видання наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Кремль суттєво скоротив військові паради у Москві. У 2022 році шоу у небі було скасовано, а кількість військової техніки різко зменшилася порівняно з попереднім роком.

2023-го кількість техніки скороти ще на чверть, зокрема, зникли танки, авіації також не було. А 2024 року у небі з'явилося тільки 15 штук літаків. Парад 2025 року був масштабнішим, бо був ювілейним, але він поступився довоєнному 2021-го за кількістю людей та техніки.

ЗМІ наголошує, що Кремль цього року серйозно почав боятися нових українських ракет, зокрема, крилату ракету "Фламінго", яка була представлена в серпні минулого року. Її заявлена дальність — 3 тис. км (від Москви до українського кордону — 450 км).

Виробництво українських ракет: що відомо

Нагадаємо, що Україна скоро почне застосовувати балістичні ракети з дальністю ураження 300 км та 850 км, заявив співвласник компанії Fire Point, яка розробила ракети FP-7 та FP-9, також "Фламінго", Денис Штілерман.

Також Штілерман розповів, що балістична ракета, яка зможе досягнути Москви, буде готова вже в середині літа. При цьому, якщо Україна матиме більше грошей, то в неї "розв'яжуться руки", і ще більше ударів завдаватимуться по території Росії.