У Росії масово скасовують паради на 9 травня: тепер і в Калінінграді

Раніше з'явилися чутки, що можуть скасувати парад у Москві через українські ракети та повітряні тривоги. Там де паради в РФ не скасовують, то значно скорочують за масштабом і за часом.

Про скасування параду на 9 травня повідомило видання "Медуза" з посиланням на місцеві росЗМІ. Ті, своєю чергою, заявили, що про скасування параду дізналися від співробітників силових структур. Про причини цього рішення журналісти не повідомляють. Але парадні розрахунки вже повертаються в пункти постійної дислокації.

Офіційного оголошення про скасування параду не було. Місцеве видання "Балтик Плюс" звернулося по коментарі до регіонального уряду. "Там сигнал прийняли й обіцяли з'ясувати". Але, через два дні, відповіді не було", — зазначає видання.

У 2025 році парад у Калінінграді відбувся, цього року його скасували

Востаннє питання про скасування параду в Калінінграді порушували 2023 року, але зрештою парад усе-таки відбувся.

У 2026 році парад на 9 травня можуть скасувати навіть у Москві, вперше за 30 років. Рішення про скасування або перенесення можуть ухвалити через нові українські ракети, здатні досягти Москви за 10-30 хвилин.

Російська влада вже скасувала повітряну частину Параду Перемоги в Москві та Петербурзі й обмірковує перенесення або скасування наземної частини. Про це в ефірі "Соловйов LIVE" у неділю розповів блогер-пропагандист Ілля Туманов. За день до цього Пєсков на запитання про скасування параду відповів ухильно: "Ми готуємося до святкування Дня Перемоги".

Інших офіційних повідомлень немає. У деяких російських містах уже почали готуватися до парадів — але з Москви і Петербурга таких повідомлень немає.

Видання "Важные истории" зазначає, що про скасування параду в Росії дуже легко дізнатися.

Так, минулої неділі на полігоні мало відбутися тренування парадних "коробок", але його скасували, а військовим сказали, що вони відбувають у пункти постійної дислокації "до особливих вказівок". Про це розповів пропагандист Туманов.

Причина скасування — далекобійні українські ракети, зізнався Туманов, не уточнивши, які саме моделі ракет налякали Кремль. Крилаті можуть долетіти до Москви за півгодини, а балістичні — за 10 хвилин.

"Уявляєте, "парад рівняйся, струнко" — і оголошується ракетна небезпека. Що буде коїтися на площі і навколо неї? Це буде суттєвий удар у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить", — заявив Туманов.

З початком повномасштабної війни в Україні паради в Москві було серйозно скорочено. У 2022-му техніки було менше (порівняно з 2021-м), а повітряну частину скасували. У 2023 році кількість військових зменшилася ще на чверть, і зникли танки (крім трьох Т-34 часів Другої світової війни), також не було авіації. У 2024 році літаки знову з'явилися, але всього 15 штук. Ювілейний парад 2025 року був масштабнішим — але поступився довоєнному (2021 р.) за кількістю людей і техніки. Літаків знову було 15 одиниць.

Паради Перемоги в Москві не проводилися в 1991 — 1994 роках, їх відновили в ювілейному 1995 році. У 2023 році з "міркувань безпеки" паради скасували в Бєлгородській області, Курську та окупованому Криму.

У липні 2025-го в Петербурзі через "заходи безпеки" скасували Головний військово-морський парад.

Нагадаємо, що Україна скоро почне застосовувати балістичні ракети з дальністю ураження 300 км і 850 км, заявив співвласник компанії Fire Point, яка розробила ракети FP-7 і FP-9, також "Фламінго", Денис Штілерман.

Також Штілерман розповів, що балістична ракета, яка зможе досягти Москви, буде готова вже в середині літа.