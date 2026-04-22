Премьер-министр Словакии 9 мая посетит Москву. В то же время он не планирует участвовать в военном параде ко Дню победы.

В то же время он планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата, куда постоянно кладет цветы кремлевский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает издание Dennik.

Он планирует возложить цветы к мемориалу "Могила неизвестного солдата Красной Армии", который расположен у Кремлевской стены в Александровском саду.

Перед этим Фицо намерен посетить неформальный саммит на Кипре, посвященный международной политике и укреплению ЕС.

Напомним, накануне Фицо пожаловался, что Литва и Латвия отказали ему в будущем полете через их территорию в РФ на парад 9 мая. Эстония тоже поддержала действия Риги и Вильнюса относительно стремлений политика.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Фицо грозит обвинение в государственной измене. Полиция начала расследование в отношении политика по обвинению в государственной измене и других преступлениях.

Впоследствии стало известно, что правительство Словакии подает в суд в ЕС. Братислава хочет обжаловать решение Европейского союза о запрете импорта российского газа, принятое квалифицированным большинством голосов.

Во время прошлогоднего парада Путин с гордостью демонстрировал китайскому лидеру Си Цзиньпину, который сидел рядом, бронетехнику, "Искандер-М" и различные виды беспилотников, которые применяются на российско-украинской войне. Среди них были черные "Герани", которые Си рассматривал с неподдельным интересом.

Также в 2025 году Владимир Путин объявил перемирие ко Дню победы 28 апреля. Он заявил, что российская сторона остановит все боевые действия на период с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.